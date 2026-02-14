Pallanuoto
Pallanuoto femminile, l’Orizzonte piega il Rapallo ai rigori. SIS Roma sola in vetta alla Serie A1
Scontro al vertice da batticuore nell’undicesima giornata, la seconda del girone di ritorno della stagione regolare della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: L’Ekipe Orizzonte pareggia all’ultimo decimo di secondo contro il Rapallo, poi vince ai rigori (andati ad oltranza), imponendosi per 17-16 (11-11 nei tempi regolamentari) ed agganciando così le liguri al secondo posto in classifica.
In vetta solitaria, così, resta la SIS Roma, che piega Trieste per 14-12 e scappa a +2 in classifica su etnee e liguri. A -1 dal quarto posto, invece, si porta il Cosenza, che approfitta dello stop delle alabardate e si prende il quinto posto battendo per 19-6 la Nautilus Civitavecchia.
Le calabresi infatti, scavalcano la Plebiscito Padova, sconfitta a sorpresa dal Bogliasco, che tra le mura amiche si impone di misura, vincendo per 11-10, e mantiene 4 punti di margine sulla Brizz Nuoto, che passa per 10-15 in casa della Locatelli Genova.
SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Risultati 11ª giornata
Sabato 14 febbraio
AGN Energia Bogliasco 1951-Plebiscito Padova 11-10
SIS Roma-Pallanuoto Trieste 14-12
Smile Cosenza Pallanuoto-Nautilus Civitavecchia 19-6
L’Ekipe Orizzonte-Rapallo Pallanuoto 17-16 dtr (11-11)
Iren Tauride L. Locatelli Genova-Brizz Nuoto 10-15
Classifica
SIS Roma 29
Rapallo Pallanuoto 27
L’Ekipe Orizzonte 27
Pallanuoto Trieste 20
Smile Cosenza Pallanuoto 19
Plebiscito Padova 18
AGN Energia Bogliasco 1951 13
Brizz Nuoto 9
Nautilus Civitavecchia 3
Iren Tauride L. Locatelli Genova 0