Pallanuoto femminile, l’Orizzonte piega il Rapallo ai rigori. SIS Roma sola in vetta alla Serie A1

Scontro al vertice da batticuore nell’undicesima giornata, la seconda del girone di ritorno della stagione regolare della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: L’Ekipe Orizzonte pareggia all’ultimo decimo di secondo contro il Rapallo, poi vince ai rigori (andati ad oltranza), imponendosi per 17-16 (11-11 nei tempi regolamentari) ed agganciando così le liguri al secondo posto in classifica.

In vetta solitaria, così, resta la SIS Roma, che piega Trieste per 14-12 e scappa a +2 in classifica su etnee e liguri. A -1 dal quarto posto, invece, si porta il Cosenza, che approfitta dello stop delle alabardate e si prende il quinto posto battendo per 19-6 la Nautilus Civitavecchia.

Le calabresi infatti, scavalcano la Plebiscito Padova, sconfitta a sorpresa dal Bogliasco, che tra le mura amiche si impone di misura, vincendo per 11-10, e mantiene 4 punti di margine sulla Brizz Nuoto, che passa per 10-15 in casa della Locatelli Genova.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Risultati 11ª giornata

Sabato 14 febbraio

AGN Energia Bogliasco 1951-Plebiscito Padova 11-10

SIS Roma-Pallanuoto Trieste 14-12

Smile Cosenza Pallanuoto-Nautilus Civitavecchia 19-6

L’Ekipe Orizzonte-Rapallo Pallanuoto 17-16 dtr (11-11)

Iren Tauride L. Locatelli Genova-Brizz Nuoto 10-15

Classifica

SIS Roma 29

Rapallo Pallanuoto 27

L’Ekipe Orizzonte 27

Pallanuoto Trieste 20

Smile Cosenza Pallanuoto 19

Plebiscito Padova 18

AGN Energia Bogliasco 1951 13

Brizz Nuoto 9

Nautilus Civitavecchia 3

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0