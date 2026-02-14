Pallanuoto
Pallanuoto, Brescia batte Posillipo in Serie A1. L’Ortigia regola la Florentia e vede i play-out
Si apre la 15ma giornata, la seconda del girone di ritorno, della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, che propone cinque incontri in attesa dei due posticipi: nel match di cartello il Brescia doppia il Posillipo, mentre in coda l’Ortigia supera la Florentia e spinge i toscani verso la retrocessione diretta in Serie A2.
Il big match di giornata premia il Brescia, che si impone per 12-6 sul Posillipo agganciando momentaneamente la Pro Recco in testa alla classifica, mentre in coda lo scontro diretto tra Ortigia e Florentia premia gli aretusei, che si impongono nettamente, per 15-7, e si portano a +7 sui toscani, avvicinando così i play-out.
Il derby campano premia la Canottieri Napoli, che passa per 14-15 in casa del Salerno e si porta, almeno per una notte nel gruppo al sesto posto con Trieste e Quinto: i liguri vengono battuti per 15-10 dalla Roma Vis Nova, con i capitolini che salgono a quota 17, agganciando al nono posto i cugini dell’Olympic Roma, sconfitti in casa dalla Telimar, con i palermitani corsari per 10-13 ed ora a -2 dalla salvezza diretta.
SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Risultati e programma 15ª giornata
Sabato 14 febbraio
C.C. Ortigia 1928-R.N. Florentia 15-7
Roma Vis Nova Pallanuoto-Iren Genova Quinto 15-10
Training Academy Olympic Roma-Telimar 10-13
R.N. Nuoto Salerno-AC Group Canottieri Napoli 14-15
AN Brescia Team-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 12-6
Domenica 15 febbraio
15:00 Pallanuoto Trieste-Pro Recco Waterpolo
16:00 Banco BPM R.N. Savona-De Akker Team
Classifica
Pro Recco Waterpolo* 42
AN Brescia Team 42
Banco BPM RN Savona* 36
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 29
De Akker Team* 22
Pallanuoto Trieste* 21
Iren Genova Quinto 21
AC Group Canottieri Napoli 21
Training Academy Olympic Roma 17
Roma Vis Nova Pallanuoto 17
Telimar 15
RN Nuoto Salerno 13
CC Ortigia 1928 10
RN Florentia 3
* = una partita in meno