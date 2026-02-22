Seguici su
Pallanuoto

Pallanuoto, il Posillipo chiude in testa il girone di Conference Cup. Il De Akker Team è secondo

Pubblicato

17 secondi fa

il

Posillipo / IPA Sport

Il Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile si chiude con il primo posto del Posillipo nel Girone D e la seconda posizione del De Akker Team nel Gruppo C: entrambe le formazioni italiane avevano conquistate ieri l’accesso ai quarti di finale, dove potrebbero anche dar vita ad un derby.

Nel Girone D, ospitato a Napoli, il Posillipo rimonta e batte gli spagnoli del Mataró con lo score di 12-10, conquistando il primo posto nel raggruppamento grazie ad un’ottima parte centrale di gara. Nel primo quarto gli iberici provano a scappare via sull’1-3, ma nella seconda frazione i campani ribaltano la situazione ed arrivano a metà gara sul 5-4. I padroni di casa allungano nel terzo periodo, sul 9-7, e gestiscono nel finale, fino al 12-10 conclusivo.

Nel Girone C il De Akker Team cede nell’ultima sfida ai magiari dell’Honved, vittoriosi per 15-10, venendo così relegato al secondo posto. Gli ungheresi partono forte nel primo quarto e si portano sul 5-2, per poi chiudere la sfida a metà gara, sul 9-3. I felsinei accorciano nel terzo periodo, sul 7-12, ma non rientrano, e il match finisce 10-15.

CONFERENCE CUP – QUALIFICATION ROUND II

Girone C
Endo Plus Service Honved-De Akker Team 15-10 (5-2, 4-1, 3-4, 3-3)
Montpellier Water Polo-VK Primorje Erste Bank 16-21 (1-6, 2-8, 6-3, 7-4)
Classifica: Endo Plus Service Honved 11, De Akker Team 8, A-Polo Sport Management 7, VK Primorje Erste Bank 4, Montpellier Water Polo 0.

Girone D
WPC Dinamo Tbilisi-Sete Natation 14-16 (4-2, 4-2, 4-7, 2-5)
Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Solatradex CN Mataró 12-10 (1-3, 4-1, 4-3, 3-3)
Classifica: Ranieri Impiantistica Ranieri Impiantistica CN Posillipo 12, Solatradex CN Mataró 9, BVK Crvena Zvezda 5, Sete Natation 4, WPC Dinamo Tbilisi 0.

Argomenti correlati:
