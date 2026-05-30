Pallanuoto femminile, la Locatelli Genova retrocede in Serie A2. Brizz e Civitavecchia alla bella nei playout

Arriva il primo verdetto nelle finali playout della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: il Bogliasco centra la salvezza vincendo 2-0 la serie contro la Locatelli Genova, la quale retrocede in Serie A2. La Brizz Nuoto, invece, cede in casa al Nautilus Civitavecchia e così la serie si deciderà alla bella, da disputarsi la prossima settimana, con le laziali che si sono riprese il fattore campo.

La Brizz Nuoto cede in casa per 11-13 al Nautilus Civitavecchia: la serie torna in parità sull’1-1, dunque la seconda retrocessione si deciderà alla bella. Le laziali, spalle al muro dopo aver perso gara-1 in casa, iniziano meglio il match, chiudendo il primo quarto sull’1-2, e difendendo il minimo vantaggio a metà gara, sul 4-5. Le acesi non riescono a rientrare, così le ospiti allungano nel terzo periodo, chiuso sull’8-10. Le laziali amministrano nell’ultimo quarto e portano a casa il successo sull’11-13. Per le ospiti 4 gol di Bianchi.

La Locatelli Genova cede in casa al Bogliasco per 2-16 e retrocede in Serie A2 dopo aver perso la serie per 0-2. Nel primo quarto le ospiti indirizzano il match portandosi sullo 0-3, score bissato nella seconda frazione, per lo 0-6 a metà gara. Le padrone di casa si sbloccano soltanto nel terzo quarto, ma il Bogliasco dilaga sul 2-12, poi nell’ultima frazione dilata ulteriormente il gap fino al 2-16 finale. Tris di Bianco tra le fila del Bogliasco.

TABELLINI

BRIZZ NUOTO-NAUTILUS CIVITAVECCHIA 11-13

BRIZZ NUOTO: A. Poor, F. Sapienza, A. Vitaliano 2, T. Lombardo 2, B. Van De Velde 3, M. Spampinato, R. Bianchi 1, I. Pane, C. Cappello, L. Mataafa 1, M. Totolici, D. Spampinato 2, F. Paladino, F. Basile, E. Greco. All. Zilleri.

NAUTILUS CIVITAVECCHIA: M. Brandimarte, A. Bianchi 4, S. Scifoni 1, G. Cicognani, V. Di Basilio, V. Tortora 2, S. L. Devroedt, M. Abrizi, L. Puppi 1, L. Gomes Dos Santos 3, G. Lombella 2, A. Braccini, G. Braccini, M. Bertolli. All. Lisi.

Arbitri: Guarracino e Gomez.

Note – Parziali: 1-2, 3-3, 4-5, 3-3. Uscite per limite di falli: Van De Velde (B), Cappello (B), Bianchi (N) e Cicognani (N) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Brizz Nuoto 3/15 + 2 rigori e Nautilus Civitavecchia 5/14 + 2 rigori. Espulse Spampinato M. (B) a 1’09” e Bertolli (N) a 4’43” del secondo tempo, Vitaliano (B) a 2’09” del quarto tempo.

IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA-AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 2-16

IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA: A. Avenoso, M. Canepa, L. Polidori, J. Tedesco, V. Carbone, C. Padula, I. Rossi, C. Nucifora 1, N. Magaglio, A. De Stefano, K. A. Mcdowall 1, G. Frisina, C. Virieux, R. Giacomelli, V. Minuto. All. Carbone.

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: V. Uccella, E. Bianco 3, G. Bozzo 1, A. Banchi, K. Howarth 1, A. Arcari 2, E. Hardy 1, R. Rogondino 1, C. Paganuzzi 2, V. Santoro 1, M. Carpaneto 1, B. Bo 1, G. De’ Capitani Di Vimercate, S. Bozzo, F. Lucignani 2. All. Sinatra.

Arbitri: Visconti e Rondoni.

Note – Parziali: 0-3, 0-3, 2-6, 0-4. Uscita per limite di falli Polidori (L) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Locatelli 0/11 + 2 rigori e Bogliasco 4/14 + 3 rigori. Uccella (B) para un rigore a Nucifora nel terzo tempo. Espulso per proteste il tecnico Carbone (L) nel terzo tempo.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

FINALI PLAYOUT

Gara 1 – Sabato 23 maggio

AGN Energia Bogliasco 1951-Iren Tauride L. Locatelli Genova 13-5 (serie 1-0)

Nautilus Civitavecchia-Brizz Nuoto 14-19 (serie 0-1)

Gara 2 – Sabato 30 maggio

Brizz Nuoto-Nautilus Civitavecchia 11-13 (serie 1-1)

Iren Tauride L. Locatelli Genova-AGN Energia Bogliasco 1951 2-16 (serie 0-2)

Iren Tauride L. Locatelli Genova in Serie A2

Gara 3 – Sabato 6 giugno

20:00 Nautilus Civitavecchia-Brizz Nuoto