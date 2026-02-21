Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSport in tvSport Invernali
Sci di fondo oggi, Olimpiadi 2026: orario 50 km tc maschile, tv, streaming, pettorali di partenza
Tutto pronto a Tesero per la 50 km maschile a tecnica classica di sci di fondo in programma oggi dalle ore 11.00 e valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella gara con partenza in linea che potrebbe regalare un record storico a Johannes Hoesflot Klaebo, ormai ad un passo dalla conquista del sesto titolo in questa edizione delle Olimpiadi, saranno presenti anche tre azzurri.
Ultima recita della carriera almeno nel contesto a cinque cerchi per Federico Pellegrino, che proverà a ben figurare su una distanza forse troppo lunga per le sue caratteristiche dopo essersi comunque già tolto la soddisfazione di salire due volte sul podio in Val di Fiemme nelle prove a squadre. Italia che verrà rappresentata anche da Elia Barp e Simone Daprà.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, i pettorali di partenza, il palinsesto tv e streaming della 50 km maschile a tecnica classica di sci di fondo alle Olimpiadi 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max (fino alle 12.00 anche su Eurosport 1 e DAZN); in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SCI DI FONDO OGGI ALLE OLIMPIADI
Sabato 21 febbraio
Ore 11.00 50 chilometri maschile a tecnica classica – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; fino alle 12.00 anche su Eurosport 1 e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA 50 KM TC MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
2 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
3 NYENGET Martin Loewstroem NOR
4 IVERSEN Emil NOR
5 SCHUMACHER Gus USA
6 DESLOGES Mathis YC FRA
7 NISKANEN Iivo YC FIN
8 LAPALUS Hugo FRA
9 MUSGRAVE Andrew GBR
10 PELLEGRINO Federico ITA
11 BARP Elia ITA
12 KOROSTELEV Savelii AIN
13 BERGLUND Gustaf SWE
14 RUUSKANEN Arsi FIN
15 NOTZ Florian GER
16 MOCH Friedrich GER
17 LOVERA Victor FRA
18 NOVAK Michal CZE
19 CYR Antoine CAN
20 HALFVARSSON Calle SWE
21 HAKOLA Ristomatti FIN
22 ALEV Alvar Johannes EST
23 SCHELY Theo FRA
24 DAPRA’ Simone ITA
25 DAVIES Joe GBR
26 KLEE Beda SUI
27 OGDEN Ben USA
28 BABA Naoto JPN
29 BURY Dominik POL
30 HAEGGSTROEM Johan YC SWE
31 STEPHEN Thomas CAN
32 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL
33 HIMMA Martin EST
34 BAUER Matyas CZE
35 HIROSE Ryo JPN
36 WIGGER Nicola SUI
37 VUORINEN Lauri FIN
38 MOCH Jakob Elias GER
39 WONDERS Hunter USA
40 SIMENC Miha SLO
41 CRV Vili SLO
42 OPHOFF Mike CZE
43 VIGANTS Raimo LAT
44 LISOHOR Oleksandr UKR
45 PEPENE Paul Constantin ROU
46 BENEDIKTSSON Dagur ISL
47 DAL FARRA Franco ARG
48 HINDS Peter SVK
49 de CAMPO Seve AUS
50 BASHMAKOV Nail KAZ
51 MURATBEKOV Amirgali KAZ
52 COJOCARU Gabriel ROU
53 LI Minglin CHN
54 DRAHUN Dmytro UKR
55 FODSTAD Fredrik COL
56 PESHKOV Daniel BUL
57 SAULITIS Niks LAT
58 KONYA Adam HUN
59 CHANLOUNG Mark THA
60 ENDRESTAD Sebastian CHI
61 STROLIA Tautvydas LTU
62 SAVART Stevenson HAI
63 GRONLUND Timo Juhani BOL
64 SKENDER Marko CRO
65 BUKI Adam HUN