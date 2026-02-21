Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida alla Mass Start femminile, storia, attualità, medaglie

Sabato 21 febbraio si completerà il programma del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’undicesimo (e ultimo) titolo a essere conferito sarà quello della mass start femminile, che assegnerà le proprie medaglie per la VI volta nella storia.

Ideata sul finire del XX secolo, la partenza in linea ha dovuto aspettare Torino 2006 per essere ammessa nella famiglia a Cinque cerchi. Il format ha dovuto quindi “mettersi in coda” per un’edizione in più rispetto all’inseguimento, competizione nata praticamente nello stesso momento, ma inserita nelle Olimpiadi già nel 2002. Quantomeno la mass start si è “rifatta con gli interessi”, essendo diventata l’atto conclusivo di ogni grande manifestazione.

I criteri per selezionare le 30 atlete ammesse al via sono stati aggiustati nel corso degli anni, talvolta in “maniera incidentale” (leggasi a seconda del fatto che i Giochi olimpici valessero o meno per la classifica generale di Coppa del Mondo). Il principio generale però non è mai cambiato. Il pettorale spetta alle migliori donne della stagione e a quelle più in forma del momento.

BIATHLON – MILANO CORTINA 2026

LA GUIDA ALLA MASS START FEMMINILE

ALBO D’ORO

2006 – OLOFSSON Anna Carin [SWE]

2010 – NEUNER Magdalena [GER]

2014 – DOMRACHEVA Darya [BLR]

2018 – KUZMINA Anastasiya [SVK]

2022 – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

MEDAGLIATE TOUT-COURT

ECKHOFF Tiril [3] (Bronzo 2014 e 2018; Argento 2022)

DOMRACHEVA Darya [2] (Oro 2014; Argento 2018)

OLOFSSON Anna Carin (Oro 2006)

NEUNER Magdalena (Oro 2010)

KUZMINA Anastasiya (Oro 2018)

BRAISAZ-BOUCHET Justine (Oro 2022)

WILHELM Kati (Argento 2006)

ZAITSEVA Olga (Argento 2010)

KOUKALOVA Gabriela (Argento 2014)

DISL Uschi (Bronzo 2006)

HAUSWALD Simone (Bronzo 2010)

RØISELAND Marte Olsbu (Bronzo 2022)

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

1-1-2 (4) – GERMANIA

1-1-0 (2) – BIELORUSSIA

1-0-0 (1) – SVEZIA

1-0-0 (1) – SLOVACCHIA

1-0-0 (1) – FRANCIA

0-1-3 (4) – NORVEGIA

0-1-0 (1) – RUSSIA

0-1-0 (1) – CECHIA

I PRECEDENTI DELL’ITALIA

Alla luce di quanto appena scritto, è evidente come l’Italia non abbia mai conquistato una medaglia nelle partenze in linea olimpiche. Le azzurre non andarono lontane dal podio a PyeongChang 2018, quando Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si piazzarono rispettivamente al 4° e al 6° posto, pagando un prezzo salatissimo per un errore all’ultimo poligono, senza il quale si sarebbero giocate il bronzo.

MASS START FEMMINILE, INVERNO 2025-26

TUTTI I PODI

Le Grand Bornand

1. KIRKEEIDE Maren (NOR)

2. JEANMONNOT Lou (FRA)

3. BRAISAZ-BOUCHET Justine (FRA)

Nove Mesto

1. SIMON Julia (FRA)

2. MICHELON Oceane (FRA)

3. VITTOZZI Lisa (ITA)

TUTTI I PIAZZAMENTI DELLE AZZURRE NEL 2025-26

VITTOZZI Lisa: x – 3

WIERER Dorothea: 27 – 7

PASSLER Rebecca: 11 – x

N.B. : la “x” indica assenza