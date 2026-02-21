BobMilano Cortina 2026OlimpiadiSlitteSport in tvSport Invernali
Bob oggi, Olimpiadi 2026: orari 21 febbraio, tv, programma, streaming, italiani in gara
Penultima giornata olimpica, sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo c’è l’esordio del bob a 4 e l’assegnazione delle medaglie per il bob a 2 femminile, sarà un sabato spettacolare.
L’Italia aspetta da tanto questo giorno: Patrick Baumgartner è infatti una speranza di medaglia azzurra e nelle prove a suon di miglior tempo ha fatto sognare ancor di più i tifosi italiani, l’obiettivo non può che essere il podio.
Proveranno a migliorare la propria posizione invece Giada Andreutti e Simona de Silvestro che ancora sono troppo distanti dalla vetta del bob a 2 femminile dove la Germania dovrebbe farla da padrona.
Come seguire gli eventi in tv? La prima e seconda manche del bob a 4 maschile saranno in diretta tv su Rai2. La terza e quarta manche del bob a 2 femminile saranno a loro volta in diretta tv su Rai2. In streaming si potranno seguire su Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. Le due prove del bob a 4 non avranno copertura tv. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.
A CHE ORA IL BOB OGGI ALLE OLIMPIADI
Sabato 21 febbraio
Ore 10.00 Prima manche bob a 4 maschile – Diretta tv Rai2
Ore 11.57 Seconda manche bob a 4 maschile – Diretta tv Rai2
Ore 19.00 Terza manche bob a 2 femminile – Diretta tv Rai2
Ore 21.05 Quarta manche bob a 2 femminile – Diretta tv Rai2
PROGRAMMA BOB: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING
Diretta tv: Rai2
Diretta streaming: Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati
Diretta testuale: OA Sport
ITALIANI IN GARA OGGI
Bob a 4: Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini
Bob a 2 femminile: Giada Andreutti e Alessia Gatti, Simona de Silvestro e Anna Costella