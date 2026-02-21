Bob oggi, Olimpiadi 2026: orari 21 febbraio, tv, programma, streaming, italiani in gara

Penultima giornata olimpica, sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo c’è l’esordio del bob a 4 e l’assegnazione delle medaglie per il bob a 2 femminile, sarà un sabato spettacolare.

L’Italia aspetta da tanto questo giorno: Patrick Baumgartner è infatti una speranza di medaglia azzurra e nelle prove a suon di miglior tempo ha fatto sognare ancor di più i tifosi italiani, l’obiettivo non può che essere il podio.

Proveranno a migliorare la propria posizione invece Giada Andreutti e Simona de Silvestro che ancora sono troppo distanti dalla vetta del bob a 2 femminile dove la Germania dovrebbe farla da padrona.

Come seguire gli eventi in tv? La prima e seconda manche del bob a 4 maschile saranno in diretta tv su Rai2. La terza e quarta manche del bob a 2 femminile saranno a loro volta in diretta tv su Rai2. In streaming si potranno seguire su Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. Le due prove del bob a 4 non avranno copertura tv. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

A CHE ORA IL BOB OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 21 febbraio

Ore 10.00 Prima manche bob a 4 maschile – Diretta tv Rai2

Ore 11.57 Seconda manche bob a 4 maschile – Diretta tv Rai2

Ore 19.00 Terza manche bob a 2 femminile – Diretta tv Rai2

Ore 21.05 Quarta manche bob a 2 femminile – Diretta tv Rai2

PROGRAMMA BOB: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati

Diretta testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA OGGI

Bob a 4: Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini

Bob a 2 femminile: Giada Andreutti e Alessia Gatti, Simona de Silvestro e Anna Costella