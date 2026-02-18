A che ora il pattinaggio artistico domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 19 febbraio, italiani in gara, streaming

Il programma del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si concluderà giovedì 19 febbraio, quando si disputerà il free program femminile. L’appuntamento è per le ore 19.00, l’Italia sarà rappresentata da Lara Naki Gutmann, che ha sbagliato nel primo segmento di gara e sarà costretta a rimontare. Si preannuncia una sfida molto intensa per conquistare le medaglie e per chiudere al meglio la rassegna a cinque cerchi sul ghiaccio del Forum di Assago.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste domani (giovedì 19 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui Rai 2 e RaiSportHD (in alternanza con altri sport); in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altre discipline), Eurosport 1 (dalle ore 21.00), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL PATTINAGGIO ARTISTICO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 19 febbraio

Ore 19.00 Free program femminile a Milano (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport; Eurosport 1,Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

