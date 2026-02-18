A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 19 febbraio, italiani in gara, streaming

Proseguono senza sosta le competizioni allo Snow Park di Livigno, località sciistica valtellinese teatro in questi giorni delle prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, giovedì 19 febbraio, si assegneranno le medaglie per la specialità Aerials, ma scenderanno anche in pista gli atleti dell’halfpipe.

Saranno proprio questi ultimi ad inaugurare il day-11 di gare, con le prime due run di qualificazioni della specialità maschile in programma dalle 10.30. Poi alle 11:30, sarà la volta della finale dell’Aerials maschile e femminile. In chiusura, dalle 19:30, sarà invece la volta dell’aerials femminile.

L’undicesima giornata di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 2, in alternanza con altri sport. La gara si potrà seguire dunque anche su RAI Play, mentre Discovery Plus ed HBO Max trasmetteranno integralmente tutti i segmenti in programma.

A CHE ORA IL FREESTYLE DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI

Giovedì 19 febbraio

10.30 Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)

11.27 Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)

11.30 Aerials maschile, finale 1

12.30 Aerials maschile, finale 2

19.30 Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)

20.27 Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)

PROGRAMMA FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Rai Sport+HD, in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport. Integrale su Discovery Plus, HBO Max. Eurosport 1, visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.