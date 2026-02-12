Milano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (13 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare
Domani, venerdì 13 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sette i titoli in palio, ovvero quelli della 10 km tl maschile di sci di fondo, del cross femminile e dell’halfpipe maschile di snowboard, dei 10000 maschile di speed skating, della 10 km sprint maschile di biathlon, dell’individuale maschile di pattinaggio artistico e dell’individuale maschile di skeleton.
Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey ghiaccio maschile e di curling maschile e femminile, inizieranno i quarti di finale dell’hockey su ghiaccio femminile, e continueranno le prove cronometrate del bob a 2 maschile e del monobob femminile.
Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI
Venerdì 13 febbraio
09.00 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 3-4
09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grade, prova 1
09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina, Svizzera-Cechia
10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, seeding manche 1
10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, seeding manche 2
11.45 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 3-4
11.45 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale maschile
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Finlandia-Svezia
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Slovacchia
13.30 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, ottavi di finale
14.00 BIATHLON – 10 km sprint maschile
14.03 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, quarti di finale
14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Canada-USA, Gran Bretagna-Corea del Sud
14.24 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, semifinali
14.41 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, small final
14.46 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, big final
16.00 SPEED SKATING – 10000 metri maschili
16.00 SKELETON – Gara femminile, prima manche
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Cechia
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 1: Cechia-avversaria da definire
17.48 SKELETON – Gara femminile, seconda manche
18.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 2
19.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free program individuale maschile
19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania, Svizzera-Cina Cechia-Norvegia, Canada-Svezia
19.30 SKELETON – Gara maschile, terza manche
19.30 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (prima manche)
19.59 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (seconda manche)
20.28 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (terza manche)
21.05 SKELETON – Gara maschile, quarta manche
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Svizzera
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 2: Italia-Stati Uniti
