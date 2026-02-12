Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (13 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Domani, venerdì 13 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sette i titoli in palio, ovvero quelli della 10 km tl maschile di sci di fondo, del cross femminile e dell’halfpipe maschile di snowboard, dei 10000 maschile di speed skating, della 10 km sprint maschile di biathlon, dell’individuale maschile di pattinaggio artistico e dell’individuale maschile di skeleton.

Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey ghiaccio maschile e di curling maschile e femminile, inizieranno i quarti di finale dell’hockey su ghiaccio femminile, e continueranno le prove cronometrate del bob a 2 maschile e del monobob femminile.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Venerdì 13 febbraio

09.00 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 3-4

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grade, prova 1

09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina, Svizzera-Cechia

10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, seeding manche 1

10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, seeding manche 2

11.45 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 3-4

11.45 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale maschile

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Finlandia-Svezia

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Slovacchia

13.30 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, ottavi di finale

14.00 BIATHLON – 10 km sprint maschile

14.03 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, quarti di finale

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Canada-USA, Gran Bretagna-Corea del Sud

14.24 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, semifinali

14.41 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, small final

14.46 SNOWBOARD – Snowboardcross femminile, big final

16.00 SPEED SKATING – 10000 metri maschili

16.00 SKELETON – Gara femminile, prima manche

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Cechia

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 1: Cechia-avversaria da definire

17.48 SKELETON – Gara femminile, seconda manche

18.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 2

19.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free program individuale maschile

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania, Svizzera-Cina Cechia-Norvegia, Canada-Svezia

19.30 SKELETON – Gara maschile, terza manche

19.30 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (prima manche)

19.59 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (seconda manche)

20.28 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, finale (terza manche)

21.05 SKELETON – Gara maschile, quarta manche

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Svizzera

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 2: Italia-Stati Uniti

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.