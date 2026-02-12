Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Dopo la vittoria al debutto sulla Svezia di Niklas Edin, l’Italia tornerà in campo domattina (ore 9.05) per affrontare la Gran Bretagna nella terza sessione del round robin per il torneo maschile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si preannuncia un incontro estremamente complicato per gli azzurri, che incrociano già alla seconda partita del loro girone i favoriti della vigilia per la medaglia d’oro.

Il team britannico capitanato dallo skip Bruce Mouat si è imposto sulla Cina all’esordio e fronteggerà oggi pomeriggio la Svezia nella riedizione della finale olimpica di Beijing 2022, in attesa di trovare i padroni di casa italiani venerdì 13 febbraio. Joel Retornaz e compagni avranno bisogno di una prestazione straordinaria per rimanere imbattuti dopo due gare, ma anche in caso di sconfitta ci sarà tutto il tempo per rimediare e puntare alla qualificazione in semifinale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Italia-Gran Bretagna, partita di round robin del torneo maschile di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CURLING OLIMPIADI

Venerdì 13 febbraio

Ore 9.05 Italia vs Gran Bretagna – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-GRAN BRETAGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.