A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma sprint maschile e streaming

Domani (dalle ore 14.00) andrà in scena sulle nevi di Anterselva la sprint maschile di biathlon valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ambizioni importanti in chiave azzurra, con Tommaso Giacomel che punta senza mezzi termini ad una medaglia dopo essere rimasto fuori dal podio nella 20 km di martedì.

L’Italia del biathlon, che aveva cominciato molto bene la rassegna a cinque cerchi ottenendo un argento nella staffetta mista, spera di sbloccarsi anche a livello individuale in una delle gare sulla carta più favorevoli per la sua stella (al maschile). Il resto del quartetto italiano impegnato nella sprint sarà composto da Lukas Hofer, Elia Zeni e Nicola Romanin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming del biathlon nella giornata di venerdì 13 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La sprint maschile verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL BIATHLON DOMANI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 13 febbraio

Ore 14.oo Sprint maschile 10 km – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.