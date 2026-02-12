Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSport in tvSport Invernali
A che ora lo sci di fondo domani in tv, Olimpiadi 2026: 10 km tl maschile, programma, streaming
Il programma di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina è pronto a catturare nuovamente l’attenzione degli appassionati e chiama in causa il settore maschile. Gli sciatori tornano in pista a Tesero, in Val di Fiemme, per cimentarsi nell’appassionante dieci chilometri a tecnica libera, gara che inizierà domani alle 11:45.
Si tratta di un esordio assoluto per una gara che sostituisce la tradizionale 15 chilometri. A Pechino 2022, sulla distanza più lunga, il finlandese Iivo Niskanen aveva conquistato la medaglia d’oro davanti al russo Alexander Bolshunov e alla leggenda norvegese Joannes Hoesflot Klaebo.
Nelle prove disputate nel corso della stagione di Coppa del Mondo il norvegese Heinar Salomon Hedegart si è imposto a Trondheim e a Davos. L’atleta scandinavo rientra nel novero dei favoriti insieme al leggendario connazionale Klaebo che, in stagione però, non ha mai conquistato il podio in specialità. Tra i possibili candidati alla zona podio rientrano anche gli altri due norvegesi Amundsen e Stenshagen insieme agli americani Ben Higden e Gus Schumacher. In casa Italia Federico Pellegrino osserverà un turno di riposo in vista della staffetta: saranno al via Davide Graz , Martino Carollo, Simone Daprà e Simone Mocellini.
La dieci chilometri maschile a tecnica libera si disputerà domani a partire dalle ore 11:45. Rai 2 trasmetterà la gara in diretta. Sarà possibile seguire la gara in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN; Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale.
A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI
Venerdì 13 febbraio
Ore 11:45 10 km tecnica libera maschile – Tesero Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv Rai 2
PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport