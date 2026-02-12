Dove vedere in tv Italia-Germania, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Venerdì 13 febbraio si disputerà il terzo incontro della Nazionale italiana maschile di curling valido per il Round Robin delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nello specifico alle ore 19:05 gli azzurri sfideranno la Germania in quello che sarà la seconda partita della giornata dopo l’impegnativa prova contro la Gran Bretagna, pianificata nella prima sessione.

Ovviamente saranno chiamati a non sbagliare niente Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, motivati ad arrivare quanto più in fondo possibile nella rassegna a cinque cerchi, soprattutto dopo la bella medaglia di bronzo ottenuta nel misto doppio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Italia-Germania, partita valida per il Torneo maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il match sarà visibile Rai 2 o RaiSportHD in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Eurosport 1 (visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento); diretta integrale su Discovery Plus ed HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

DOVE VEDERE ITALIA-GERMANIA CURLING MASCHILE OLIMPIADI

Venerdì 13 febbraio

Ore 19.05 Italia vs Germania

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport; Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 (visibile su DAZN, Prime Video e Discovery Plus previo abbonamento)

Diretta testuale: OA Sport.