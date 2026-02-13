Dove vedere in tv Flora Tabanelli, qualificazioni big air Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Flora Tabanelli farà il proprio esordio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nella giornata di sabato 14 febbraio, quando sulla neve di Livigno andranno in scena le qualificazioni del Big Air. La Campionessa del Mondo di specialità si appresta a fare il proprio ritorno in gara dopo l’infortunio accusato a novembre in allenamento e punta a essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico, con la speranza che le criticità fisiche siano state lasciate alle spalle.

Qualche giorno fa ha deciso di non cimentarsi nello slopestyle (altra disciplina dello sci freestyle) in questa avventura a cinque cerchi e di concentrarsi esclusivamente sulla disciplina più amata, quella in cui ha conquistato l’oro iridato e in cui può ambire a qualcosa di davvero importante. Appuntamento alle ore 19.30 con il turno preliminare: l’obiettivo è quello di staccare il pass per la finale, che si disputerà lunedì 16 febbraio (ore 19.30).

La 18enne emiliana cercherà di rientrare tra le prime dodici classificate, in modo da potersi giocare il tutto per tutto un paio di giorni più tardi, contro una concorrenza che si preannuncia molto agguerrita. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni di Big Air alle Olimpiadi 2026 con Flora Tabanelli.

QUANDO FLORA TABANELLI ALLE OLIMPIADI

Sabato 14 febbraio

Ore 19.30 Big Air femminile, qualificazioni (prima run) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 20.15 Big Air femminile, qualificazioni (seconda run) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 21.00 Big Air femminile, qualificazioni (terza run) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

PROGRAMMA FLORA TABANELLI OLIMPIADI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.