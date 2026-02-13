Seguici su
A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 14 febbraio, italiani in gara, streaming

Flora Tabanelli
Flora Tabanelli / LaPresse

Domani, sabato 14 febbraio, sarà una giornata all’insegna del divertimento e della tensione a Livigno, località sciistica teatro in questi giorni delle prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Due le specialità che si alterneranno sui tracciati del circuito valtellinese: il dual moguls femminile ed il big air femminile.

Chiaramente, le attenzioni in casa Italia saranno rivolte sul big air, dove sarà finalmente della partita la nostra Flora Tabanelli. L’azzurra, reduce da un brutto infortunio, affronterà le delicatissime fasi di qualificazione, con la speranza di poter centrare con facilità il pass per l’ultimo atto.

La sesta giornata di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 2, in alternanza con altri sport, e su RAI Sport+HD. La gara si potrà seguire dunque anche su RAI Play, mentre Discovery Plus ed HBO Max trasmetteranno integralmente tutti i segmenti in programma. OA Sport come da consuetudine offrirà la DIRETTA LIVE integrale (big air femminile).

A CHE ORA IL FREESTYLE DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI

Sabato 14 febbraio

10.30 Dual moguls femminile, sedicesimi di finale

11.00 Dual moguls femminile, ottavi di finale

11.20 Dual moguls femminile, quarti di finale

11.35 Dual moguls femminile, semifinali

11.46 Dual moguls femminile, finale per il bronzo

11.48 Dual moguls femminile, finale per l’oro

19.30 Big Air femminile, qualificazioni (prima manche) – In gara Flora Tabanelli 

20.15 Big Air femminile, qualificazioni (seconda manche) – In gara Flora Tabanelli

21.00 Big Air femminile, qualificazioni (terza manche) – In gara Flora Tabanelli

PROGRAMMA FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Rai Sport+HD, i alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport. Integrale su Discovery Plus, HBO Max. 

Diretta testuale: OA Sport. 

