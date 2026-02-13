FreestyleMilano Cortina 2026Sport in tvSport Invernali
A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 14 febbraio, italiani in gara, streaming
Domani, sabato 14 febbraio, sarà una giornata all’insegna del divertimento e della tensione a Livigno, località sciistica teatro in questi giorni delle prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Due le specialità che si alterneranno sui tracciati del circuito valtellinese: il dual moguls femminile ed il big air femminile.
Chiaramente, le attenzioni in casa Italia saranno rivolte sul big air, dove sarà finalmente della partita la nostra Flora Tabanelli. L’azzurra, reduce da un brutto infortunio, affronterà le delicatissime fasi di qualificazione, con la speranza di poter centrare con facilità il pass per l’ultimo atto.
La sesta giornata di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 2, in alternanza con altri sport, e su RAI Sport+HD. La gara si potrà seguire dunque anche su RAI Play, mentre Discovery Plus ed HBO Max trasmetteranno integralmente tutti i segmenti in programma. OA Sport come da consuetudine offrirà la DIRETTA LIVE integrale (big air femminile).
A CHE ORA IL FREESTYLE DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI
Sabato 14 febbraio
10.30 Dual moguls femminile, sedicesimi di finale
11.00 Dual moguls femminile, ottavi di finale
11.20 Dual moguls femminile, quarti di finale
11.35 Dual moguls femminile, semifinali
11.46 Dual moguls femminile, finale per il bronzo
11.48 Dual moguls femminile, finale per l’oro
19.30 Big Air femminile, qualificazioni (prima manche) – In gara Flora Tabanelli
20.15 Big Air femminile, qualificazioni (seconda manche) – In gara Flora Tabanelli
21.00 Big Air femminile, qualificazioni (terza manche) – In gara Flora Tabanelli
PROGRAMMA FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 e Rai Sport+HD, i alternanza con altri sport.
Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport. Integrale su Discovery Plus, HBO Max.
Diretta testuale: OA Sport.