Dove vedere in tv Italia-Svezia, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Le azzurre non possono più sbagliare. Dopo un avvio shock, l’Italia femminile di Stefania Constantini e compagne cercano di rialzare la testa nel Round Robin del torneo di curling femminile valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tuttavia, il cammino delle nostre portacolori sarà costellato di ostacoli. Domani, sabato 14 febbraio, le azzurre infatti sfideranno prima la Cina e, successivamente, alle 19:05, la corazzata della Svezia.

Le nordiche hanno intrapreso un percorso opposto rispetto a quello del team tricolore, vincendo i primi due match e gravitando a punteggio pieno in classifica. Servirà quindi una prestazione d’alto profilo per non complicare ulteriormente la strada verso le semifinali, ad oggi molto lontane.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Italia-Svezia, partita valida per il Torneo femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il match sarà visibile Rai 2 o RaiSportHD in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Eurosport 1 (visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento); diretta integrale su Discovery Plus ed HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

DOVE VEDERE ITALIA-GERMANIA CURLING MASCHILE OLIMPIADI

Sabato 14 febbraio

Ore 19.05 Italia vs Svezia

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport; Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 (visibile su DAZN, Prime Video e Discovery Plus previo abbonamento)

Diretta testuale: OA Sport.