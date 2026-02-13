A che ora il salto con gli sci domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 14 febbraio, italiani in gara, streaming

Quattro giorni dopo lo svolgimento della gara a squadre miste sul piccolo, si torna a fare sul serio per il salto con gli sci sabato 14 febbraio (dalle ore 18.45) con l’assegnazione del titolo individuale maschile su trampolino grande ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Fari puntati sul Large Hill di Predazzo per una gara che si annuncia oltremodo interessante e spettacolare, anche perché forse meno scontata rispetto alla vigilia delle Olimpiadi.

Il punto di riferimento resta il campione mondiale di volo Domen Prevc, dominatore della stagione di Coppa del Mondo e vincitore della Tournée dei Quattro Trampolini, ma l’impianto della Val di Fiemme (e soprattutto le condizioni serali di vento alle spalle) non esalta del tutto le sue caratteristiche rendendo tutto sommato aperta la corsa alla medaglia d’oro. Nei primi allenamenti sul grande, oltre allo sloveno, hanno brillato anche il giapponese Ren Nikaido e l’austriaco Jan Hoerl. Obiettivo top20 per l’azzurro Giovanni Bresadola.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del salto con gli sci nella giornata di sabato 14 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara individuale maschile su trampolino grande verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL SALTO CON GLI SCI DOMANI ALLE OLIMPIADI

Sabato 14 febbraio

17.30 Salto di allenamento trampolino grande uomini

18.45 Gara individuale trampolino grande uomini – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SALTO CON GLI SCI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SALTO CON GLI SCI DOMANI

Gara individuale femminile su trampolino grande: Giovanni Bresadola, Alex Insam, Francesco Cecon.