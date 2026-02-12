Milano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Olimpiadi 2026, tutti i podi di giovedì 12 febbraio: Federica Brignone campionessa olimpica
Nel Giorno 6 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono nove le gare che assegnano medaglie, ovvero il superG femminile di sci alpino, la 10 km tl femminile di sci di fondo, le moguls maschili di sci freestyle, il cross maschile e l’halfpipe femminile di snowboard, i 5000 femminili di speed skating, la staffetta a squadre di slittino, ed i 500 femminili ed i 1000 maschili di short track.
PODI OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026
Giovedì 12 febbraio
SCI ALPINO – SuperG femminile
1) BRIGNONE Federica (Italia)
2) MIRADOLI Romane (Francia)
3) HUETTER Cornelia (Austria)
SCI FREESTYLE – Moguls maschili
1) WOODS Cooper (Australia)
2) KINGSBURY Mikael (Canada)
3) HORISHIMA Ikuma (Giappone)
SCI DI FONDO – 10 km tl femminili
1) KARLSSON Frida (Svezia)
2) ANDERSSON Ebba (Svezia)
3) DIGGINS Jessie (Stati Uniti)
SNOWBOARD – Snowboardcross maschile
1) HAEMMERLE Alessandro (Austria)
2) GRONDIN Eliot (Canada)
3) DUSEK Jakob (Austria)
SPEED SKATING – 5000 metri femminili
SLITTINO – Staffetta a squadre
SNOWBOARD – Halfpipe femminile
SHORT TRACK – 500 metri femminili
SHORT TRACK – 1000 metri maschili