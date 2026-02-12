L’albo d’oro del superG femminile alle Olimpiadi: Federica Brignone terza azzurra a trionfare dopo Ceccarelli e Compagnoni!

Per la terza volta nella storia, in undici edizioni, l’Italia conquista l’oro alle Olimpiadi Invernali nel superG femminile dello sci alpino: prima di Federica Brignone a Milano Cortina 2026 c’erano riuscite, infatti, ad Albertville 1992 Deborah Compagnoni ed a Salt Lake City 2002 Daniela Ceccarelli.

Al comando c’è l’Austria con quattro affermazioni, dato che il Paese mitteleuropeo ha vinto la prima edizione, a Calgary 1988, con Sigrid Wolf, e poi ha vinto per tre edizioni consecutive, da Torino 2006, con Michaela Dorfmeister, passando per Vancouver 2010, con Andrea Fischbacher, e chiudendo a Sochi 2014, con Anna Fenninger.

Due affermazioni consecutive per gli Stati Uniti, a Lillehammer 1994, con Diann Roffe-Steinrotter, ed a Nagano 1998, con Picabo Street, infine nelle scorse due edizioni c’erano state le affermazioni, a PyeongChang 2018, di Ester Ledecká (Cechia), e, a Pechino 2022, di Lara Gut-Behrami (Svizzera).

ALBO D’ORO SUPERG FEMMINILE

Calgary 1988 Sigrid Wolf (Austria)

Albertville 1992 Deborah Compagnoni (Italia)

Lillehammer 1994 Diann Roffe-Steinrotter (Stati Uniti)

Nagano 1998 Picabo Street (Stati Uniti)

Salt Lake City 2002 Daniela Ceccarelli (Italia)

Torino 2006 Michaela Dorfmeister (Austria)

Vancouver 2010 Andrea Fischbacher (Austria)

Sochi 2014 Anna Fenninger (Austria)

PyeongChang 2018 Ester Ledecká (Cechia)

Pechino 2022 Lara Gut-Behrami (Svizzera)

Milano Cortina 2026 Federica Brignone (Italia)