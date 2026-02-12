Cooper Woods fa saltare il banco alle Olimpiadi! Oro a sorpresa nelle moguls, battuto il re Kingsbury a pari punti

Cooper Woods ha firmato una delle più grandi sorprese della prima parte delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, conquistando la medaglia d’oro nelle moguls, disciplina dello sci freestyle che va in scena a Livigno. L’australiano non era il favorito della vigilia, anche perché in carriera è salito sul podio di Coppa del Mondo soltanto una volta (secondo a Waterville il 26 gennaio 2024), ma nell’occasione più importante è riuscito a fare saltare il banco sulle nevi valtellinesi.

Il 25enne è stato valutato con il punteggio di 83.71, lo stesso riscontro del canadese Mikael Kingsbury: a pari merito decide lo score delle turns (48.4 contro 47.7) e così è stato l’oceanico a fare festa davanti al grande favorito della vigilia. Il volto simbolo delle gobbe e icona indiscussa del freestyle tout-court, si è dovuto accontentare dell’argento, come a Sochi 2024 e Pechino 2022: il 33enne, che in bacheca annovera ben tredici Sfere di Cristallo di specialità, si lecca le ferite e l’unica gioia dorata rimane quella di PyeongChang 2018.

La medaglia di bronzo è finita al collo del giapponese Ikuma Horishima (83.44), che si è lasciato alle spalle lo svedese Walter Wallberg (82.40) e l’australiano Matt Graham (80.88). L’Australia puntava sull’oro molto probabile di Jakara Anthony tra le donne e ieri non era arrivato, oggi si sono rifatti in maniera totalmente inattesa grazie al sorprendente classe 2000.