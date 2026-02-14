Monobob, numerose big non prendono il via alla quinta prova. Miglior tempo di Lisa Buckwitz

Lisa Buckwitz ha chiuso al comando la quinta e penultima prova della gara di monobob femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti abbiamo assistito ad un allenamento del tutto interlocutorio dato che la maggior parte delle atlete hanno preferito risparmiare le energie. Tra queste Laura Nolte, Bree Walker, Kaillie Humphries, Katrin Beierl, Melanie Hasler, Melissa Lotholz, Cynthia Appiah, Margot Boch, Kim Kalicki, Adele Nicoll e Simona De Silvestro.

Il miglior tempo, per quello che può contare, lo ha messo a segno la tedesca Lisa Buckwitz in 59.30 con 43 centesimi sulla svizzera Debora Annen, quindi terza la statunitense Elana Meyers Taylor a 44. Quarta la svizzera Melanie Hasler a 62 centesimi, quinta la rappresentante di Taipei, Sin-Rong Lin a 84, quindi è sesta la danese Maja Voigt a 88. Settima posizione per la statunitense Kaysha Love a 93 a braccetto con la cinese Qing Ying, quindi nona la sua connazionale Mingming Huai a 94, mentre è decima la polacca Linda Weiszewski a 1.12. Si ferma in 15a posizione Giada Andreutti a 1.88.

Come proseguirà ora il programma della gara di monobob? Tra pochi minuti le protagoniste torneranno in azione per la sesta ed ultima manche di allenamento. Dalla giornata di domani, domenica 15 febbraio, sarà la volta della gara vera e propria che assegnerà le medaglie. Si inizierà alle ore 10.00 con la prima manche, quindi alle ore 11.50 sarà la volta della seconda manche. Lunedì 16 febbraio, infine, alle ore 19.00 andrà in scena la terza manche, quindi alle ore 21.06 scatterà la quarta e decisiva.