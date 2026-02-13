Monobob, Kaillie Humphries emerge nella terza prova. Le azzurre fuori dalla top10

Kaillie Humphries ha messo a segno il miglior tempo al termine della terza prova della gara di monobob femminile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, al termine del terzo allenamento la statunitense Kaillie Humphries ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 59.85 con 4 centesimi di vantaggio sulla tedesca Laura Nolte, mentre chiude al terzo posto la canadese Cynthia Appiah a 11.

Quarta posizione per la tedesca Lisa Buckwitz a 19 centesimi, a braccetto con la cinese Qing Ying. Sesta posizione per la statunitense Kaysha Love a 20 centesimi dalla vetta, settima per l’austriaca Katrin Beierl a 21 centesimi, quindi ottava l’australiana Bree Walker a 25, mentre è nona la svizzera Debora Annen a mezzo seconda esatto, subito davanti alla sua connazionale Melanie Hasler che completa la top10 a 55 centesimi.

Entrambe le italiane finiscono fuori dalla top10. Simona De Silvestro è 13a a 74 centesimi mentre Giada Andreutti sprofonda in 24a e penultima posizione con un distacco di 1.61.

Quale sarà il programma della gara di monobob? Tra pochi minuti le atlete saranno di nuovo in azione per la quarta prova. Domani, sabato 14 febbraio, si tornerà in azione per la quinta manche di allenamento, seguita subito dalla sesta ed ultima. A partire da domenica 15 febbraio, invece, si darà il via alla gara che assegnerà le medaglie. La prima manche prenderà il via alle ore 10.00, quindi la seconda scatterà alle ore 11.50. Lunedì 16 febbraio, invece, toccherà alla terza manche alle ore 19.00, quindi la quarta e decisiva prenderà il via alle ore 21.05.