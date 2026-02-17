Hockey ghiaccio, l’Italia saluta le Olimpiadi non sfigurando contro la Svizzera

Si interrompe come da previsioni al primo turno del tabellone a eliminazione diretta l’avventura dell’Italia nel torneo maschile di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali 2026. Troppo forte la Svizzera, che si è imposta per 3-0 alla Milano Rho Ice Hockey Arena dopo aver chiuso in seconda posizione il gruppo A dietro solamente al Canada e troverà ai quarti la Finlandia, mentre i padroni di casa salutano la rassegna a cinque cerchi con quattro sconfitte (di cui tre onorevoli) consecutive.

Avvio da incubo per gli azzurri, che perdono subito Bradley (rientrerà in gioco solo per pochi minuti nella seconda metà del primo tempo) per una caduta in cui sbatte la testa contro la balaustra e vanno in svantaggio dopo 1’19” sul tap-in vincente di Kurashev. La Svizzera domina, ma deve attendere il primo power play della partita per trovare il gol del raddoppio con Josi dopo soli 24″ di superiorità numerica, mentre l’Italia non riesce a sfruttare la sua occasione facendo fatica a tirare verso la porta elvetica durante il suo power play e arrivando in qualche modo al termine del periodo inaugurale sotto 2-0 grazie ad una serie di ottime parate di Clara.

Nel secondo tempo prosegue l’assedio svizzero, ma il portiere azzurro è un muro e neutralizza tutti i tiri avversari con alcuni salvataggi straordinari, resistendo anche a due power play rossocrociati. Italia che spreca a sua volta due minuti in superiorità numerica, pur procurandosi qualche occasione in più rispetto alla prima frazione ed impegnando a più riprese il goalie elvetico Genoni. Si va all’ultima pausa lunga sempre sul 2-0.

La Svizzera chiude i conti a 14 minuti dalla fine, trovando la rete del 3-0 con Hischier dopo soli 6 secondi in power play grazie ad uno schema perfetto e spegnendo le residue speranze azzurre di rimonta. Gli azzurri incappano in un’altra penalità, ma Clara si inventa delle parate impressionanti e limita il passivo fissando il punteggio finale sul 3-0, nonostante alcune buone chance create dall’Italia nel terzo offensivo.