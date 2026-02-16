Hockey ghiaccio femminile, il Canada supera la Svizzera e raggiunge gli Stati Uniti nella finale per l’oro

La finale del torneo di hockey ghiaccio femminile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà tra Stati Uniti e Canada. Nel match di questa sera tra Canada e Svizzera, infatti, le nordamericane hanno piegato 2-1 le elvetiche e hanno raggiunto gli USA all’atto conclusivo. Le statunitensi nel pomeriggio avevano schiantato la Svezia con il punteggio di 5-0.

CANADA-SVIZZERA 2-1

Dopo un primo tempo equilibrato, concluso a reti bianche, sono le canadesi a sbloccare il punteggio in avvio di secondo periodo. La rete del vantaggio porta la firma di Pouline al 21:49. Passano pochi minuti e arriva anche il raddoppio con il 2-0 della stessa Poulin al 28:21. Tutto sembra portare verso un comodo successo per il Canada, ma la Svizzera riapre i contri al 44:53 grazie alla rete del 2-1 di Enzler. Il gol svizzero arriva troppo tardi e la rimonta non si materializza.