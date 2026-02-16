Hockey ghiaccio femminile: pokerissimo alla Svezia, USA in finale

Gli Stati Uniti d’America sono la prima squadra finalista del torneo femminile di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella semifinale contro la Svezia, le donne allenate dall’head coach John Wroblewski si sono imposte senza problemi con il punteggio di 5-0 prendendosi il biglietto per l’atto conclusivo della manifestazione, contro la vincente della semifinale delle 21.10 fra Canada e Svizzera. Le scandinave invece si giocheranno il bronzo contro la perdente del confronto fra le nordamericane e le elvetiche.

LA CRONACA

Il primo tempo vede gli USA partire subito forte, come era lecito attendersi. Le statunitensi costringono le svedesi ripetutamente nel loro terzo difensivo, sino a quando con la conclusione dalla distanza passano: rete di Barnes dopo 05:09 di gioco. Le scandinave sembrano incapaci di reagire, costrette anche a fronteggiare un’inferiorità numerica, per una penalità data a Hajalmarsson. In qualche modo però si salvano e con due tiri pericolosi scuotono la porta di Frankel che è costretta a respingere, soprattutto su Jungaker. Si va al primo riposo sull’1-0.

Nel secondo segmento di gara, le statunitensi non cambiano copione: la Svezia regge finché può a un ritmo indiavolato, poi cede di schianto. Al 29:09 arriva il raddoppio di una lesta Heise, ma è dal 36′ al 38′ che gli States si scatenano segnando in serie con Murphy (rete meravigliosa la sua, con una bordata sotto la traversa), Edwards e Scamurra. USA dilaganti sul 5-0 e con il biglietto per la finalissima già in tasca.

L’ultimo terzo del match serve solo a definire il punteggio di un incontro dove la forza delle americane è emersa appieno con il passare dei minuti. La Svezia prova a onorare fino all’ultimo l’impegno, ma non trova la via del gol: si chiude quindi col 5-0 americano.