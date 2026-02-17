Dove vedere in tv USA-Canda, Finale hockey ghiaccio femminile Olimpiadi: orario, programma, streaming

L’avevano prevista un po’ tutti e, venerdì, ci sarà la finale più attesa per quel che riguarda l’hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Alle ore 19:10 USA e Canada entreranno in scena per giocarsi quel titolo olimpico che, da quando l’hockey femminile ha debuttato alle Olimpiadi, solo in un’occasione non ha visto giocarsi questo ultimo atto.

Da Nagano 1998 in poi, infatti, USA e Canada hanno disputato sei finali olimpiche su sette; l’unica eccezione è stata rappresentata da Torino 2006. “Colpevole” fu la Svezia, che poi perse per 4-1 dalle canadesi. E sono proprio loro ad avere il maggior numero di successi, 5 contro i 2 a stelle e strisce.

Inseriti nello stesso girone, i team di USA e Canada si sono già affrontati: hanno vinto le americane con un netto 5-0. Gli States hanno poi sconfitto l’Italia per 6-0 nei quarti e la Svezia per 5-0 in semifinale, mentre le canadesi hanno superato la Germania per 5-1 e la Svizzera per 2-1. Prima di questo match ci sarà proprio la finale per il bronzo tra Svizzera e Svezia.

La finale del torneo di hockey femminile tra USA e Canada alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si giocherà venerdì alle ore 19:10. Sarà possibile seguirla in diretta tv su RaiSport (possibile alternanza con altri sport e possibili passaggi su Rai2) e in diretta streaming su Discovery+ e HBO Max. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA L’HOCKEY SU GHIACCIO GIOVEDÌ ALLE OLIMPIADI

Giovedì 19 febbraio

Ore 19:10 USA-Canada (finale 1° posto) all’Arena Santa Giulia (PalaItalia) di Milano, Italia – Diretta tv su RaiSport (in alternanza con altri sport e possibili passaggi su Rai2)

PROGRAMMA HOCKEY SU GHIACCIO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport (in alternanza con altri sport e possibili passaggi su Rai2)

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, HBO Max

Diretta testuale: OA Sport