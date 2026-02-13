A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 14 febbraio, italiani in gara, streaming

Si assegneranno ancora medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quel che concerne il programma di gare dello speed skating: domani, sabato 14 febbraio, sarà messo in palio il titolo dei 500 metri maschili, inoltre si disputerà il primo turno del team pursuit femminile.

L’Italia schiererà al via un solo rappresentante, Jeffrey Rosanelli, che sarà impegnato nei 500 metri maschili, mentre le azzurre non sono riuscite a qualificare ai Giochi il team pursuit femminile, unica specialità che non vedrà in gara il Paese ospitante.

Per le gare di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Sabato 14 febbraio

Ore 16.00 Quarti di finale team pursuit femminile Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport

Ore 17.00 500 metri maschili Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Jeffrey Rosanelli