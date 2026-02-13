Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 10000 metri maschili, tv, streaming, coppie di partenza

Venerdì 13 febbraio, Davide Ghiotto tornerà protagonista nei 10.000 metri, gara inserita nel programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, il pattinatore vicentino sarà chiamato a difendere e possibilmente migliorare il prestigioso podio conquistato quattro anni fa ai Giochi di Pechino. Una sfida che si annuncia intensa, combattuta e aperta a ogni possibile scenario.

Ghiotto si presenta ancora una volta tra i grandi favoriti per le medaglie, forte delle sue qualità da straordinario passista: ritmo costante, resistenza fuori dal comune e capacità di mantenere velocità elevate per lunghi tratti di gara. A confermarlo è una striscia impressionante di risultati ottenuti tra Coppa del Mondo e Campionati Mondiali nelle ultime stagioni, che ne hanno consolidato lo status di riferimento assoluto nella distanza più lunga.

L’avvicinamento all’appuntamento olimpico, tuttavia, non sarà privo di ostacoli. La nuova generazione avanza con ambizione e talento, pronta a mettere in discussione le gerarchie. Tra i nomi più insidiosi spiccano il polacco Vladimir Semirunniy e il ceco Metoděj Jílek, già capace di precedere l’azzurro nel massimo circuito internazionale a Heerenveen, nei Paesi Bassi.

Attenzione anche al francese Timothy Loubineaud e al norvegese Sander Eitrem, campione olimpico in carica nei 5000 metri, atleta solido e pericoloso su ritmi elevati. Ci sarà anche da considerare, poi, la presenza di Riccardo Lorello, sorprendente bronzo nei 5000 metri e in grado di stupire per la sua crescita dal punto di vista prestazionale.

Per la gara di venerdì 13 febbraio dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026

A CHE ORA LO SPEED SKATING OGGI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 13 febbraio

Ore 16.00 10000 metri maschili Milano (Italia) – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

COPPIE DI PARTENZA

1 I LORELLO Riccardo ITA

O HENRIKSEN Sigurd NOR

2 I SWINGS Bart BEL

O van de BUNT Stijn NED

3 I SEMIRUNNIY Vladimir POL

O GHIOTTO Davide ITA

Pausa per rifacimento ghiaccio

4 I BERGSMA Jorrit NED

O BLOEMEN Ted-Jan CAN

5 I JILEK Metodej CZE

O DAWSON Casey USA

6 I EITREM Sander NOR

O LOUBINEAUD Timothy FRA