Slittino, Italia protagonista nella terza prova del doppio maschile. Rieder/Kainzwaldner davanti a tutti

Inizia nel migliore dei modi la seconda tranche di prove per gli equipaggi azzurri del doppio. Oggi, infatti, si è partiti con la terza prova della gara di slittino doppio maschile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Sul tracciato ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, l’Italia ha impressionato. Il miglior tempo della terza prova, infatti, porta la firma di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner in 52.634 con un margine di vantaggio di 20 millesimi sugli statunitensi Zachary Di Gregorio e Sean Hollander che hanno fermato i cronometri sul 52.654, mentre al terzo posto troviamo Ivan Nagler e Fabian Malleier in 52.669 a 35.

Quarta posizione per i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt in 52.686 a 52 millesimi dalla vetta, quinta per gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl 52.688 a 54 davanti ai connazionali Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf in 52.895 a 261. Settima posizione per i lettoni Martins Bots e Roberts Plume in 52.905 a 271 millesimi, ottava per i tedeschi Toni Eggert e Florian Mueller in 52.918 a 284, quindi noni gli statunitensi Marcus Mueller e Ansel Haugsjaa in 53.023 a 389, mentre completano la top10 i polacchi Wojciech Chmielewski e Michal Gancarczyk a 784 millesimi.

Tra poco subito tutti di nuovo in pista per la quarta manche di prova.