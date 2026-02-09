Slittino: Egle/Kipp dettano ancora legge nelle prove. Sempre terze Voetter/Oberhofer

Quarta prova cronometrata per il doppio al femminile dello slittino sulla Eugenio Monti. Ultimo test per questa giornata, ne arriveranno altri due domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Si confermano le favoritissime per il titolo Selina Egle e Lara Kipp: le austriache trovano per la terza volta il miglior crono nelle prove, questa volta timbrano 53.149 (un po’ più alto rispetto alla run precedente).

Seconda posizione parziale per le tedesche Eitberger/Matschina, al comando nel terzo test: distacco limitato, di 76 millesimi, che fa capire che la lotta per l’oro non è chiusa.

Terze le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer, sempre in zona podio: 163 millesimi dalla vetta. Occhio alle lettoni Robezniece/Bogdanova che sono quarte a 257 e provano ad affacciarsi in zona medaglie.