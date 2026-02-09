Slittino, ottime conferme per Rieder/Kainzwaldner anche nella quarta prova del doppio

La quarta prova della gara di slittino doppio maschile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha regalato diverse conferme, specialmente ai colori azzurri. Davanti a tutti troviamo i lettoni Martins Bots e Roberts Plume ma i nostri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, i più veloci nel terzo allenamento, hanno confermato le loro ottime prestazioni.

Sul tracciato ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti i lettoni Martins Bots e Roberts Plume hanno messo a segno un crono di 52.665 con appena 15 millesimi sui nostri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner che chiudono in 52.680. Terza posizione per gli statunitensi Marcus Mueller e Ansel Haugsjaa a 99 millesimi con il tempo di 52.764.

Quarta posizione per i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt in 52.790 a 125 millesimi dalla vetta, quinta per gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl con il tempo di 52.885 a 220 millesimi, mentre sono sesti i tedeschi Toni Eggert e Florian Mueller a 225 millesimi con il tempo di 52.890.

Si fermano in settima posizione gli austriaci Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf a 340 millesimi, davanti ai nostri Ivan Nagler e Fabian Malleier ottavi in 53.078 a 413 millesimi, quindi noni i lettoni Eduards Sevics-Mikelsevics e Lukass Krasts a 498 millesimi, mentre completano la top10 gli statunitensi Zachary Di Gregorio e Sean Hollander a 514.

Come proseguirà il programma dello slittino doppio maschile? Domani, martedì 10 febbraio, si tornerà in azione alle ore 09.08 per la quinta prova. Subito dopo, a seguire, la sesta prova che concluderà gli allenamenti. La gara per le medaglie prenderà il via