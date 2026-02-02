Calendario slittino Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Il count-down si sta per concludere e, infatti, mancano ormai poche ore al via ufficiale degli attesissimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo Torino 2006 il nostro Paese torna grande protagonista degli sport invernali per una manifestazione che, nelle speranze, potrebbe andare davvero a segnare una pagina epica dello sport. Tra questi, pensando agli eventi da budello, ci sarà grande attenzione sullo slittino.

Quali saranno gli azzurri al via della manifestazione con i Cinque Cerchi? Sulla pista intitolata ad Eugenio Monti di Cortina vedremo in azione Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner per quanto riguarda gli uomini, quindi Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Verena Hofer e Sandra Robatscher nella squadra femminile.

Come sono andate le gare nell’ultima edizione disputata? A Pechino 2022 abbiamo visto la medaglia d’oro di Johannes Ludwig nel singolo maschile davanti a Wolfgang Kindl e Dominik Fischnaller. Nel singolo femminile medaglia d’oro per Natalie Geisenberger davanti ad Anna Berreiter e Tatyana Ivanova. Nel doppio maschile ancora Germania dominante con Tobias Wendl e Tobias Arlt, quindi secondi Toni Eggert e Sascha Benecken, quindi terzi Thomas Steu e Lorenzo Koller. Nella gara a squadre (il doppio femminile non era ancora in programma) trionfo della Germania davanti ad Austria e Lettonia.

Come seguire gli eventi in tv? Le gara di slittino valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potranno seguire live ed in diretta su Rai2 e RaiSport HD (227 di Sky e 58 del digitale terrestre) in base alla programmazione. In streaming si potranno seguire su Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

PROGRAMMA SLITTINO GIOCHI OLIMPICI MILANO CORTINA 2026

Mercoledì 4 febbraio

Ore 19.30 allenamento ufficiale prova 1 singolo uomini

A seguire allenamento ufficiale prova 2 singolo uomini

Giovedì 5 febbraio

Ore 14.30 allenamento ufficiale prova 3 singolo uomini

Ore 15.27 allenamento ufficiale prova 4 singolo uomini

Ore 17.00 allenamento ufficiale prova 1 singolo donne

A seguire allenamento ufficiale prova 2 singolo donne

Venerdì 6 febbraio

Ore 10.00 allenamento ufficiale prova 5 singolo uomini

Ore 10.57 allenamento ufficiale prova 6 singolo uomini

Sabato 7 febbraio

Ore 13.30 allenamento ufficiale prova 3 singolo donne

Ore 14.27 allenamento ufficiale prova 4 singolo donne

Ore 17.00 prima manche singolo uomini

Ore 18.32 seconda manche singolo uomini

Domenica 8 febbraio

Ore 08.00 allenamento ufficiale prova 5 singolo donne

Ore 08.57 allenamento ufficiale prova 6 singolo donne

Ore 13.30 allenamento ufficiale prova 1 doppio uomini

Ore 14.09 allenamento ufficiale prova 2 doppio uomini

Ore 14.46 allenamento ufficiale prova 1 doppio donne

Ore 15.15 allenamento ufficiale prova 2 doppio donne

Ore 17.00 terza manche singolo uomini

Ore 18.34 quarta manche singolo uomini

Lunedì 9 febbraio

Ore 13.00 allenamento ufficiale prova 3 doppio donne

Ore 13.29 allenamento ufficiale prova 4 doppio donne

Ore 13.53 allenamento ufficiale prova 3 doppio uomini

Ore 14.32 allenamento ufficiale prova 4 doppio uomini

Ore 17.00 prima manche singolo donne

Ore 18.35 seconda manche singolo donne

Martedì 10 febbraio

Ore 08.00 allenamento ufficiale prova 5 doppio donne

Ore 08.29 allenamento ufficiale prova 6 doppio donne

Ore 08.53 allenamento ufficiale prova 5 doppio uomini

Ore 09.32 allenamento ufficiale prova 6 doppio uomini

Ore 17.00 terza manche singolo donne

Ore 18.34 quarta manche singolo donne

Mercoledì 11 febbraio

Ore 17.00 prima manche doppio donne

Ore 17.51 prima manche doppio uomini

Ore 18.53 seconda manche doppio donne

Ore 19.44 seconda manche doppio uomini

Giovedì 12 febbraio

Ore 18.30 staffetta a squadre