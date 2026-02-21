Volley femminile, Egonu scatenata contro Scandicci. Busto Arsizio ai playoff, Monviso retrocede: definito il tabellone

Si è conclusa la regular season della Serie A1 di volley femminile, con l’ormai tradizionale disputa in contemporanea di sabato sera di tutte le partite dell’ultima turno. Le prime tre posizioni in classifica erano già cristallizzate: Conegliano al primo posto e oggi capace di battere Monviso per 3-1; Scandicci seconda e Milano terza, oggi le lombarde hanno battuto le toscane per 3-0.

Clamoroso sorpasso al quarto posto: Chieri ha perso al tie-break sul campo della già retrocessa Perugia ed è così stata scavalcata da Novara, che ha avuto la meglio in trasferta a Firenze per 3-1. Le umbre scivolano in Serie A2 insieme a Monviso, che è stata superata da Macerata, capace di vincere in rimonta da 0-2 sul campo di Bergamo, già certa della settima posizione in classifica.

Conservano la categoria anche Cuneo (affermazione casalinga per 3-2 contro Vallefoglia, già sicura della settima piazza) e San Giovanni in Marignano, mentre l’ottavo posto, l’ultime utile per accedere ai playoff scudetto, viene conquistato da Busto Arsizio, che ha espugnato la tana di San Giovanni in Marignano al tie-break e ha così scavalcato Firenze.

Il tabellone che assegnerà il titolo sarà dunque il seguente: Conegliano partirà con tutti i favori del pronostico contro Busto Arsizio e poi all’orizzonte si preannuncia una bella semifinale contro la vincente della serie tra Novara e Chieri; dall’altra parte tutto lascia pensare a un possibile testa a testa rovente tra Scandicci e Milano, ampiamente favorite contro Bergamo e Vallefoglia.

Conegliano è stata trascinata da Zhu Ting (25 punti) e Isabelle Haak (22), Paola Egonu (27) e Rebecca Piva (15) sono stati i fari di Milano contro Scandicci in turnover (Ekaterina Antropova non è scesa in campo), Tatiana Tolok (16) e Indy Baijenks hanno contributo al successo di Novara, mentre Anett Németh (23) e Stella Nervini (13) non sono bastate a Chieri.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Eurotek Laica Uyba 2-3 (23-25; 25-20; 25-18; 19-25; 19-21)

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Wash4green Monviso Volley 3-1 (25-22; 22-25; 25-16; 25-16)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-2 (15-25; 16-25; 25-19; 25-14; 15-9)

Il Bisonte Firenze vs Igor Gorgonzola Novara 1-3 (23-25; 22-25; 25-18; 17-25)

Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-19; 25-21; 25-23)

Honda Cuneo Granda Volley vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-2 (18-25; 25-20; 25-23; 18-25; 15-13)

Bergamo vs Cbf Balducci Hr Macerata 2-3 (26-24; 25-19; 21-25; 14-25; 13-15)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 72 punti, Scandicci 62, Milano 52, Novara 55, Chieri 55, Vallefoglia 40, Bergamo 34, Busto Arsizio 29, Firenze 28, Cuneo 24, San Giovanni in Marignano 24, Macerata 23, Monviso 21, Perugia 17.

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY FEMMINILE

[1] Conegliano vs [8] Busto Arsizio

[4] Novara vs [5] Chieri

[2] Scandicci vs [7] Bergamo

[3] Milano vs [6] Vallefoglia