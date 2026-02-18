Novara imperiale in Champions League! Colpaccio d’autore contro Scandicci, il playoff per i quarti si infiamma

Novara ha sconfitto Scandicci per 3-1 (25-22; 25-21; 22-25; 25-23) nell’andata dei playoff della Champions League di volley femminile, imponendosi tra le mura amiche del PalaIgor e indirizzando in maniera importante il doppio confronto che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea: settimana prossima le toscane dovranno superarsi di fronte al proprio pubblico, imponendosi per 3-0 o 3-1 e poi aggiudicandosi il golden set di spareggio.

Le Campionesse del Mondo, vice campionesse d’Europa e seconda forza della Serie A1 sono state sorprese dalla verve messa in campo dalla quinta in classifica del campionato, che in campo continentale è riuscita a fare la differenza e a ribaltare il pronostico della vigilia. Sul 21-20 del primo set, un diagonale stretto di Ishikawa e due staffilate di Tolok hanno lanciato le padrone di casa sul 24-21, chiudendo poi i conti con una sassata della loro bomber dalla seconda linea.

Anche la seconda frazione è stata equilibrata fino al 18-17, poi Tolok passa di forza, Bonifacio mura Antropova e Scandicci commette un’invasione a muro (21-17), permettendo alle piemontesi di involarsi verso il 2-0 di peso. Antropova ha provato a spaccare il terzo parziale, ma due ace consecutivi di Herbots hanno consentito alla Igor di rimanere a contatto (19-20), prima di un’ulteriore spallata data dalla bomber della Savino Del Bene insieme a Bosetti e Ruddins.

Nel quarto set Scandicci è riuscita anche a mettere il naso davanti con l’ace di Antropova (18-20), ma Novara ha replicato di forza con un pallonetto di Tolok e un muro di Bonifacio su Antropova, approfittando anche di qualche errore delle toscane (20-18), andando poi a chiudere con la combinata di Squarcini (primo tempo e muro) e un diagonale di Tolok.

Prova magistrale dell’opposto Tatiana Tolok, che ha messo a segno 32 punti con il 55% in attacco sotto la regia di Carlotta Cambi, brava a mandare in doppia cifra anche le schiacciatrici Lina Alsmeier (12), Yuki Ishikawa (14, 3 ace) e la centrale Federica Squarcini (14, 2 muri, 2 ace), spalleggiata in reparto da Sara Bonifacio (4). A Scandicci non è bastata la bomber Ekaterina Antropova (27 punti, 51% in fase offensiva), in doppia cifra il martello Lindsey Ruddins (13) e la centrale Camilla Weitzel (10).