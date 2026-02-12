Salto con gli sci, Hoerl e Nikaido lanciano il guanto di sfida a Domen Prevc negli allenamenti sul Large Hill di Predazzo

In serata si è disputata anche per gli uomini la prima sessione ufficiale di training in vista delle gare su trampolino grande di salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul Large Hill di Predazzo abbiamo visto un antipasto di quello che potrà essere il confronto diretto tra i big per le medaglie sia a livello individuale che nella prova a squadre.

Avvio molto incoraggiante per l’austriaco Jan Hoerl, che si è imposto nella prima serie scegliendo poi di rinunciare ai salti successivi, ma ha impressionato positivamente anche il giapponese Ren Nikaido attestandosi in seconda e successivamente in prima posizione per poi non presentarsi in stanga di partenza per l’ultimo salto odierno di prova in Val di Fiemme.

In assenza di Hoerl e Nikaido, lo sloveno Domen Prevc ha cambiato marcia nel training numero 3 facendo il vuoto rispetto al resto della concorrenza e dimostrando un potenziale davvero notevole. Da segnalare anche la buona costanza di rendimento del tedesco Philipp Raimund, il nuovo campione olimpico su trampolino piccolo, che ha collezionato un sesto e poi due secondi posti in allenamento.

L’ultima serie di oggi ha sorriso all’Italia, con Giovanni Bresadola che si è espresso su ottimi livelli facendo breccia addirittura nella top10, mentre Alex Insam e Francesco Cecon non sono riusciti a piazzare degli acuti degni di nota.