Salto con gli sci, Domen Prevc chiude il cerchio e vince l’oro olimpico su trampolino grande!

Domen Prevc si riscatta dopo la grande delusione per l’esito della gara individuale su trampolino piccolo e vince in rimonta la competizione sul Large Hill di Predazzo in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si tratta della chiusura di un cerchio per il formidabile saltatore sloveno, che in meno di tredici mesi si è imposto su ogni fronte possibile nel panorama del salto con gli sci in attesa della certezza aritmetica della sua prima Sfera di Cristallo.

Il 26enne di Kranj regala inoltre alla Slovenia il primo titolo olimpico di sempre nel salto maschile, dopo aver contribuito pochi giorni fa al successo nella prova a squadre miste (insieme tra gli altri alla sorella Nika). Stasera Domen ha fatto la differenza nella seconda serie, recuperando un distacco di 7 punti da Ren Nikaido e trionfando con un margine di 6.8 punti proprio sul giapponese, che ottiene così la terza medaglia di questa rassegna a cinque cerchi.

Il podio è stato completato in terza posizione dal giovane talento polacco Kacper Tomasiak, rivelazione assoluta dell’inverno e grande protagonista delle Olimpiadi con due medaglie individuali a soli 19 anni. Quarta piazza per il norvegese Kristoffer Eriksen Sundal a 3.2 punti dalla top3, precedendo l’austriaco Jan Hoerl ed il nipponico Ryoyu Kobayashi.

Giovanni Bresadola si è confermato il migliore degli azzurri anche sul trampolino grande, dopo l’ottimo 19° posto nella gara su Normal Hill, centrando l’obiettivo dell’accesso alla seconda serie e chiudendo in 29ma piazza subito davanti al quotato sloveno Anze Lanisek. Eliminati nella prima metà della competizione gli altri italiani, con Alex Insam 35° e Francesco Cecon 47°.