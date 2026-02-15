Lisa Vittozzi, il cerchio si è chiuso: Mondiali, Olimpiadi e Coppa del Mondo! Nessuna come lei in Italia!

Il primo snodo della carriera di Lisa Vittozzi può essere ritrovato il 7 marzo 2019, quando andò in scena la sprint di Oslo, terzultima gara della Coppa del Mondo: tre errori nella serie a terra, due bersagli non coperti in piedi e addirittura 68ma posizione finale. Fuori dall’inseguimento. La sappadina era in piena lotta con Dorothea Wierer, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland e la slovacca Anastasiya Kuzmina per la conquista della Sfera di Cristallo: con quella prestazione negativa disse addio ai sogni di gloria e il trofeo venne poi alzato al cielo dalla compagna di squadra, che divenne la prima italiana a fare festa.

Il percorso di recupero da una batosta del genere fu decisamente complicato: la delusione in terra norvegese si fece sentire e servirono quattro stagioni per ritrovare Lisa Vittozzi ai vertici. Ai Mondiali 2023 contribuì all’apoteosi della staffetta femminile, trovando poi gloria nell’individuale con uno splendido bronzo, nella disciplina in cui si meritò anche la Coppa del Mondo di specialità. La rinascita si completa nel 2024, quando riuscì finalmente a mettere le mani sulla Sfera di Cristallo generale: recuperò 93 punti nelle cinque gare e trionfò di forza, facendo pace con sé stessa e dimenticando definitivamente gli incubi di Oslo.

Prima di gioire con il trofeo in mano, si era laureata Campionessa del Mondo nell’individuale e aveva conquistato l’argento nell’inseguimento, nella mass start e nella single mixed. Lisa Vittozzi toccò il cielo con un dito, ma proprio all’apice della carriera si trovò costretta a fare i conti con una serie di problemi alla schiena e saltò l’intera stagione 2024-2025. Non si presentò mai al via da detentrice della Sfera di Cristallo e da Campionessa del Mondo dell’individuale, ma è lì che la voglia di rivalsa si intensificò e per il secondo grande ritorno della carriera della classe 1990 non ci fu bisogno di aspettare cinque anni.

Ne è stato sufficiente uno, necessario per tornare competitiva ai massimi livelli, vincere l’inseguimento di Hochfilzen il 14 dicembre 2025, lanciarsi verso i Giochi e laurearsi Campionessa Olimpica nella pursuit, diventando la prima italiana a conquistare una medaglia d’oro a cinque cerchi per il mondo del biathlon. Quinta dopo la sprint di ieri, la fresca 31enne (ha spento le candeline lo scorso 4 febbraio) ha piazzato la grande rimonta da urlp di fronte al proprio pubblico di Anterselva, con uno straripante venti su venti che l’ha proiettata verso l’apoteosi imperitura. Per sempre Monna Lisa.