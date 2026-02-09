A che ora gioca l’Italia oggi nel curling misto, Olimpiadi 2026: programma 9 febbraio, avversarie, tv, streaming

Oggi lunedì 9 febbraio prosegue il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 10.05 si disputerà l’ultima giornata del round robin, al termine delle quali sarà ufficiale il quadro delle semifinali, in programma alle ore 18.05 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Gran Bretagna, USA, Italia e Svezia si sono già garantite l’approdo alla fase a eliminazione diretta e le partite mattutine serviranno per determinare gli incroci.

L’Italia affronterà gli USA alle ore 10.05: se Stefania Constantini e Amos Mosaner batteranno gli americani, allora saranno secondi e in semifinale affronterebbero nuovamente il binomio a stelle e strisce; se i Campioni del Mondo in carica dovessero perdere, allora scivolerebbero in quarta piazza e se la dovrebbero poi vedere con la Gran Bretagna. Gli scozzesi sono già certi del primo posto e attendono o l’Italia oppure la Svezia (se gli azzurri dovessero avere la meglio sugli statunitensi).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite che l’Italia gioca oggi (lunedì 9 febbraio) nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GIOCA L’ITALIA DEL CURLING OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 10.05 Italia vs USA a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Rai 2 o RaiSportHD, eventualmente in alternanza con altri eventi

Ore 18.05 Semifinale: Italia vs Gran Bretagna/USA a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Rai 2 o RaiSportHD, eventualmente in alternanza con altri eventi

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max per la semifinale; Discovery Plus e HBO Max per Italia-USA del round robin.

Diretta testuale: OA Sport.