Arianna Fontana aggancia Edoardo Mangiarotti: la classifica degli italiani con più medaglie alle Olimpiadi

Arianna Fontana, con l’argento conquistato nei 500 metri femminili dello short track ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, aggancia Edoardo Mangiarotti in testa alla classifica degli italiani che hanno vinto più medaglie alle Olimpiadi.

Quella odierna è la tredicesima medaglia dell’azzurra ai Giochi, con tre ori, cinque argenti ed altrettanti bronzi: Mangiarotti nella scherma aveva ottenuto sei ori, cinque argenti e due bronzi. Al terzo posto di questa classifica un’altra leggenda degli sport invernali, Stefania Belmondo, con dieci medaglie.

A quota nove sono appaiati al quarto posto gli schermidori Valentina Vezzali e Giulio Gaudini, mentre in sesta posizione con otto c’è ancora la scherma con Giovanna Trillini. Settima piazza a pari merito a quota sette per lo schermidore Gustavo Marzi e per la fondista Manuela Di Centa.

ITALIANI CON PIÙ MEDAGLIE ALLE OLIMPIADI

1 Edoardo Mangiarotti (Scherma) 6-5-2: 13

2 Arianna Fontana (Short Track) 3-5-5: 13

3 Stefania Belmondo (Sci di fondo) 2-3-5: 10

4 Valentina Vezzali (Scherma) 6-1-2: 9

5 Giulio Gaudini (Scherma) 3-4-2: 9

6 Giovanna Trillini (Scherma) 4-1-3: 8

7 Gustavo Marzi (Scherma) 2-5-0: 7

8 Manuela Di Centa (Sci di fondo) 2-2-3: 7

9 Nedo Nadi (Scherma) 6-0-0: 6

10 Giuseppe Delfino (Scherma) 4-2-0: 6

11 Eugenio Monti (Bob) 2-2-2: 6

12 Armin Zöggeler (Slittino) 2-1-3: 6

13 Raimondo D’Inzeo (Equitazione) 1-2-3: 6

14 Piero D’Inzeo (Equitazione) 0-2-4: 6

15 Gregorio Paltrinieri (Nuoto) 1-2-2: 5