LIVE Novara-Benfica, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: ultimo match della fase a gironi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Champions League fra Igor Gorgonzola Novara e Benfica, sesta e ultima partita della fase a gironi della più importante competizione europea. Le piemontesi ospitano al PalaIgor le compagine lusitana, che all’andata fu sconfitta agilmente con un secco 3-0. L’Igor Gorgonzola è già sicura del passaggio del turno, ma la sfida di stasera può tornare utile per avere un tabellone sulla carta più morbido quando la manifestazione entrerà davvero nel vivo.

Nonostante le due sconfitte contro il fortissimo Fenerbahce, le ragazze di coach Bernardi sono già sicure del passaggio del turno come seconde del proprio girone, posto che garantisce l’accesso ai play off. Per arrivare ai quarti di finale, dove la squadra di Istanbul è già sicura di approdare grazie alla prima posizione nel pool B, Novara dovrà invece passare da un turno aggiuntivo in cui sfiderà o una seconda di un altro girone o la migliore terza, l’avversaria delle piemontesi verrà definita dopo questo ultimo turno.

Bernardi, salvo sorprese di formazione, schiererà le proprie titolari per trovare una rapida vittoria. La squadra piemontese potrà quindi contare su Tatiana Tolok, l’opposta russa è in grandissima condizione ed è il perno dell’attacco novarese. Con lei nel sestetto, ci saranno anche le schiacciatrici Britt Herbots e Mayu Ishikawa, le centrali Federica Squarcini e Sara Bonifacio. A gestire l’attacco sarà, come sempre, la palleggiatrice campionessa olimpica e del mondo Carlotta Cambi.

Benfica, ultima nel girone con solo una vittoria, è una squadra alla portata per Novara, ma assolutamente da non sottovalutare. La squadra della capitale portoghese può vantare in rosa la schiacciatrice statunitense Kyra Holt, trascinatrice delle lusitane in questa fase a gironi di Champions League. Oltre a lei la difesa di Novara dovrà fare particolare attenzione alla schiacciatrice turca Cansu Cetin e all’opposto serba Isidora Ubavic. Al centro attenzione soprattutto a Veronika Dokic.

La partita fra Igor Gorgonzola Novara e Benfica, valida come sesto turno della fase a gironi di Champions League, avrà inizio alle 18.00! OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata e aggiornamenti punto dopo punto! Buon divertimento!