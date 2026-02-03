Dove vedere in tv Conegliano-LKS Commercecon Lodz, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Mercoledì 4 febbraio (ore 20.30) si giocherà Conegliano-LKS Commercecon Lodz, incontro valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le Pantere scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso con una certezza: hanno già conquistato matematicamente il primo posto nel girone e si sono assicurate la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione continentale, mentre le polacche possono sperare massimo nel terzo posto.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli punteranno a difendere la propria imbattibilità stagionale nella manifestazione, con la consapevolezza che un ulteriore successo consentirebbe di godere di una testa di serie migliore nel tabellone a eliminazione diretta. A trascinare le Campionesee del Mondo, salvo turnover, saranno l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-LKS Commercecon Lodz, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-LKS LODZ, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 4 febbraio

Ore 20.30 A. Carraro Prosecco DOC Conegliano vs LKS Commercecon Lodz

PROGRAMMA CONEGLIANO LKS LODZ: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.