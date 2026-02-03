Dove vedere in tv Novara-Benfica, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

La sfida tra Igor Gorgonzola Novara e Benfica chiude il girone senza più verdetti da emettere, ma conserva comunque un valore non secondario nel percorso europeo e stagionale delle due formazioni. La classifica ha già emesso il suo responso: Novara è certa del secondo posto, mentre il Benfica è matematicamente fuori dalla corsa qualificazione. Le piemontesi termineranno alle spalle del Fenerbahçe e accederanno agli ottavi di finale, riservati alle seconde classificate e alla miglior terza dei cinque gironi, mentre la squadra portoghese saluterà la Champions al termine di un’esperienza utile soprattutto in ottica di crescita.

Il cammino europeo di Novara è stato lineare e coerente con il valore del roster. L’esordio è coinciso con il 3-1 esterno a Łódź, seguito dal successo netto a Lisbona contro il Benfica (3-0). Le uniche battute d’arresto sono arrivate contro il Fenerbahçe, prima al Pala Igor (0-3) e poi a Istanbul (2-3), dove le azzurre hanno però mostrato segnali incoraggianti soprattutto sul piano della competitività. A blindare definitivamente il secondo posto è stato il 3-1 interno su Budowlani Łódź nella quinta giornata, risultato che ha certificato continuità e solidità lungo tutto il girone.

Il match contro il Benfica rappresenta dunque un’occasione per chiudere con un successo, mantenere alta l’attenzione e presentarsi alla fase a eliminazione diretta con buone sensazioni. Anche il quadro nazionale è positivo: Novara è quinta in Serie A1 con 46 punti, reduce da un campionato fin qui regolare e da una sequenza ravvicinata di impegni che rende centrale la gestione delle energie, senza rinunciare a intensità e qualità.

Il Benfica arriva in Piemonte dopo una Champions complessa, chiusa con una sola vittoria, il 3-2 su Łódź, e diverse sconfitte nette contro avversarie di alto livello. Nonostante ciò, il bilancio europeo va letto anche come un banco di prova importante per una squadra che, in ambito nazionale, occupa il quinto posto nel campionato portoghese, confermandosi competitiva nel proprio contesto ma ancora distante dalle grandi potenze continentali.

In panchina siede il brasiliano Henrique Furtado, con la regia affidata alla giovane Mariana Garcez, classe 2005, affiancata dall’argentina Emilia Balague. In posto due il riferimento offensivo è Isidora Ubavic, mentre in banda agiscono Kyra Holt e Cetin Cansu, con Mayara Barcelos e Alice Clemente pronte a subentrare. Al centro spazio a Veronika Djokic e Anna Dillon, con Tatiana Rizzo a guidare la seconda linea insieme alla giovane Marta Aleixo. Una gara senza pressioni di classifica, ma tutt’altro che priva di significato.

Il fischio d’inizio è in programma al Pala Igor Gorgonzola di Novara mercoledì 4 febbraio con inizio alle 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Igor Gorgonzola Novara e Benfica.

A CHE ORA LA CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 4 febbraio – Pala Igor Gorgonzola di Novara

Ore 18.00 Igor Gorgonzola Novara vs Benfica

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e su Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport.