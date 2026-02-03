Dove vedere in tv VakifBank Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

La sesta e ultima giornata del girone A di Champions League femminile offre uno degli appuntamenti più attesi dell’intera fase a gironi. Al VakifBank Spor Sarayi va in scena VakifBank Istanbul–Savino Del Bene Scandicci, un vero e proprio scontro diretto per il primo posto, che vale l’accesso diretto ai quarti di finale, riservato esclusivamente alle prime classificate. Un traguardo di grande peso specifico, perché consente di saltare gli ottavi e presentarsi alla fase a eliminazione diretta con un percorso teoricamente più favorevole.

Il quadro del girone è limpido: VakifBank guida con 15 punti, frutto di cinque vittorie su cinque e di un impressionante 15-2 nel computo dei set. Scandicci segue a quota 12, con un bilancio di 4 successi e una sola sconfitta e 13 set vinti a fronte di 4 persi. Nel match d’andata, disputato al Palazzo Wanny, le turche si imposero 3-1, mostrando grande lucidità nei momenti decisivi. Per operare il sorpasso, la formazione toscana è chiamata a vincere da tre punti: un 3-0 garantirebbe le migliori chance di ribaltare anche i criteri di spareggio, mentre un 3-1 potrebbe lasciare la decisione finale ai quozienti.

Il cammino europeo del VakifBank è stato fin qui impeccabile. Le giallonere hanno aperto il girone con un netto 3-0 su Le Cannet, poi hanno espugnato Alba Blaj (1-3) prima di piazzare lo strappo più pesante proprio a Firenze contro Scandicci. Da lì in avanti, altri due 3-0 autoritari, in casa contro le romene e in trasferta in Francia, per blindare la vetta con largo anticipo. Un rendimento che si inserisce in un contesto domestico altrettanto solido: prime nel campionato turco, con 18 vittorie in 19 partite e 53 punti, a testimonianza di una profondità di roster e di una continuità ad altissimo livello. La cifra tecnica è quella di una big europea: servizio incisivo, gestione dei ritmi, muro-difesa capace di salire nei frangenti più complessi e una consuetudine consolidata nel reggere la pressione dei match che contano.

Scandicci, però, non arriva a Istanbul in veste di comprimaria. Le toscane occupano il secondo posto in Serie A1 con 56 punti (20 vittorie su 22) e attraversano una fase complessivamente positiva, al netto di qualche passaggio a vuoto nelle competizioni nazionali. In Champions il percorso è stato di alto profilo: 3-0 su Alba Blaj, 3-1 a Le Cannet e soprattutto il 3-0 in Romania, risultati che hanno certificato affidabilità e capacità di interpretare anche le trasferte più insidiose. I presupposti sono quelli della partita di cartello: due potenze del volley mondiale, un palazzetto caldo e una posta che pesa doppio. Perché qui non c’è soltanto il prestigio di una vittoria di lusso, ma la concreta possibilità di entrare direttamente tra le migliori otto d’Europa.

A guidare VakifBank dalla panchina c’è Giovanni Guidetti, ormai istituzione a Istanbul. In regia si affida alla Cansu Ozbay, al decimo anno nel club, affiancata da Sila Caliskan. In posto due c’è il peso specifico di Tijana Boskovic, affiancata dalla brasiliana Lorenne Texeira, mentre in banda agiscono Helena Cazaute e Katarina Lazovic, in attesa del rientro di Marina Markova, con Derya Cebecoglu come alternativa di lusso. Al centro spiccano Chiaka Ogbogu e Zehra Gunes, con una linea di ricezione guidata dal libero Ayca Aykac. Un organico costruito per vivere serate come questa, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Il fischio d’inizio è in programma al VakifBank Spor Sarayi di Istanbul mercoledì 4 febbraio con inizio alle 17.30. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Uno (201 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra VakifBank Istanbul e Savino Del Bene Scandicci.

A CHE ORA LA CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 4 febbraio – VakifBank Spor Sarayi di Istanbul

Ore 17.30 VakifBank Istanbul vs Savino Del Bene Scandicci

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e su Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport.