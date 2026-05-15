Velasco: “Necessario avere difficoltà. Antropova in allenamento mi ha sorpreso in ricezione”

L’Italia ha sconfitto la Francia con un secco 3-0 nella seconda amichevole stagione, replicando il risultato conseguito ieri sera in occasione del debutto in questa annata agonistica. La Nazionale di volley femminile si è imposta al PalaIgor di Novara, offrendo nuovi segnali con tante giovani in campo, pronte a rinforzare lo zoccolo duro del gruppo che ha vinto Olimpiadi e Mondiali.

Il CT Julio Velasco ha analizzato l’incontro: “Abbiamo giocato meno bene, ma la squadra è rimasta molto focalizzata. I cambi hanno aiutato tantissimo. Bisogna saper giocare male e gestire la situazione. Se ci deprimiamo e andiamo fuori partita, si perde. Oggi nel terzo eravamo in difficoltà, poi lo abbiamo vinto. La Francia ha risolto alcune cose, riceveva meglio“.

Il Guru ha poi proseguito: “Gli errori fanno parte del gioco, l’importante è non focalizzarsi su quelli e piano piano uscirne. Nella pallavolo i cambi sono fondamentali, e così è stato. Se questa seconda amichevole fosse stata facile non sarebbe servita. Le difficoltà sono necessarie. Io punto sull’intensità degli allenamenti. Se li allunghi troppo, non va bene“.

C’è grande attesa per l’esperimento di Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice, che si dovrebbe provare settimane prossima in occasione del quadrangolare amichevole contro Serbia, Turchia e Polonia: “Abbiamo fatto una settimana dura, ieri ha iniziato ad allenarsi Antropova sul nuovo ruolo. A Genova ci saranno alcuni cambiamenti, perché Omoruyi e Linda Nwakalor hanno il matrimonio della sorella. Antropova giocherà due partite a Genova, non voglio fargliene fare tre. Mi ha sorpreso positivamente in allenamento, perché sa cosa si tratta della ricezione, anche se non la fa da tanti anni: sono sicuro che andrà bene“.