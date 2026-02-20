Laura Nolte mette la freccia e si porta in testa a metà gara nel bob a 2

Laura Nolte è comando dopo la seconda manche della gara di bob a 2 femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello di Cortina d’Ampezzo, intitolato ad Eugenio Monti, abbiamo visto la riscossa delle atlete teutoniche che hanno preso il comando della classifica con una doppietta che faranno di tutto per trasportare verso le medaglie. In casa Italia pochi sorrisi con le due nostre portacolori che fanno da spettatrici.

Al termine della seconda discesa il miglior crono complessivo porta la firma di Laura Nolte, che ha fatto fermare i cronometri sul 56.96, portando il suo totale a 1:53.93. Seconda posizione per la sua connazionale Lisa Buckwitz a 18 centesimi (57.06), mentre scivola in terza posizione l’ex leader, la statunitense Kaillie Humphries, che ora insegue a 23 centesimi con una seconda discesa da 57.24.

Quarta posizione per la tedesca Kim Kalicki a 43 centesimi dalla vetta, quinta per la statunitense Kaysha Love a 62, mentre è sesta la svizzera Melanie Hasler a 90. Settimo tempo per la canadese Melissa Lotholz a un secondo esatto, ottavo per l’austriaca Katrin Beierl a 1.02, quindi nono per la svizzera Debora Annen a 1.10, mentre completa la top10 l’australiana Bree Walker a 1.12. Crolla, invece, la statunitense Elana Meyers Taylor. La medaglia d’oro nel monobob, infatti, sbaglia notevolmente nella sua seconda discesa ed esce dalla top10. Ora si trova in 12a posizione a 1.20. Sempre più lontane le italiane. Giada Andreutti si trova in 18a posizione a 1.99, mentre Simona De Silvestro è 23a a 2.33.

Come proseguirà il programma della gara di bob a 2 femminile? Tutto sarà rimesso in palio nella giornata di domani, sabato 21 febbraio. Alle ore 19.00 si inizierà con la terza manche, mentre alle ore 21.05 sarà la volta della quarta ed ultima, quella che assegnerà le medaglie.