Kaillie Humphries brucia Laura Nolte nella prima manche del bob a 2. Lontane le azzurre

Kaillie Humphries ha chiuso al comando la prima manche della gara di bob a 2 femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello di Cortina d’Ampezzo, intitolato ad Eugenio Monti abbiamo visto subito i fuochi d’artificio con l’attesissima sfida Stati Uniti-Germania che ha monopolizzato la classifica, con le protagoniste che hanno messo in scena prestazioni di altissimo livello.

Al termine della prima discesa il miglior crono porta la firma della statunitense Kaillie Humphries che ha fatto fermare i cronometri sul 56.92, nuovo record del tracciato, con 5 centesimi di vantaggio sulla tedesca Laura Nolte, mentre al terzo posto troviamo la sua connazionale Lisa Buckwitz a 13. Quarta posizione per l’ennesima teutonica, Kim Kalicki, che si trova a 21 centesimi dalla vetta, mentre in quinta troviamo la statunitense Elana Meyers Taylor a 22.

Sesta posizione per la sua connazionale Kaysha Love a 26 centesimi da Humphries, settima per la svizzera Melanie Hasler a 30, quindi ottava per la canadese Melissa Lotholz a 37. Chiude in nona posizione l’austriaca Katrin Beierl a 40, mentre completa la top10 la svizzera Debora Annen a mezzo secondo esatto. Indietro le italiane. Si ferma in 16a posizione Giada Andreutti con un distacco di 84 centesimi dalla vetta, mentre Simona De Silvestro non va oltre la 24a a 1.41.

Come proseguirà il programma della gara di bob a 2 femminile? Alle ore 19.50 si tornerà subito in azione per la seconda manche, quindi tutto verrà rimesso in palio nella giornata di domani, sabato 21 febbraio. Alle ore 19.00 si inizierà con la terza manche, mentre alle ore 21.05 sarà la volta della quarta ed ultima, quella che assegnerà le medaglie.