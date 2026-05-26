MotoGP, i precedenti di Bezzecchi al Mugello. Serve svoltare dopo Le Mans e Montmelò

Urge un’immediata inversione di tendenza per Marco Bezzecchi, che deve mettersi alle spalle le deludenti performance di Barcellona (addolcite parzialmente da un buon risultato finale favorito però dalle circostanze) e tornare a battagliare nelle posizioni di vertice a partire dal prossimo weekend di gara al Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia 2026, settima tappa stagionale del Mondiale MotoGP.

Il portacolori dell’Aprilia non è un vero specialista del suggestivo tracciato toscano, ma ha comunque saputo togliersi delle soddisfazioni importanti nell’arco della sua avventura nel Motomondiale. Dopo un primo approccio incolore da rookie nel 2017, il Bez sfiorò la vittoria l’anno successivo sempre in Moto3 nel GP d’Italia venendo beffato per soli 19 millesimi dal dominatore di quella stagione Jorge Martin (il suo attuale compagno di squadra).

Iter simile anche in Moto2, con un weekend molto difficile da rookie nel 2019 ed un bel podio in rimonta nel 2021 (dopo che il Mugello è saltato nel 2020 causa pandemia) dietro alle imprendibili Kalex di Red Bull KTM Ajo guidate da Remy Gardner e Raul Fernandez. Bezzecchi fu poi la grande rivelazione dell’appuntamento toscano nel 2022, quando conquistò la prima fila e arrivò quinto in gara da rookie in MotoGP sulla Ducati GP21 del team VR46.

Tutt’ora quello resta il miglior risultato del Bez in top class nel Gran Premio d’Italia, perché nelle stagioni successive per un motivo o per l’altro ha sempre fatto fatica a concretizzare quando più contava chiudendo 8° nel 2023 (all’indomani di una promettente seconda piazza nella Sprint) e addirittura 13° nel 2024 in sella ad una Desmosedici GP23 mai del tutto digerita. Discreto ma non eccezionale il rendimento del nativo di Rimini nel 2025 al Mugello sull’Aprilia, con un 6° posto nella Sprint ed un 5° nella gara lunga partendo dalla quarta fila.