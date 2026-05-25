MotoGP, Marc Marquez prova il rientro al Mugello. Giovedì saprà se avrà l’ok

Come avevamo anticipato qualche giorno fa, Marc Marquez sta facendo di tutto per tornare in azione in concomitanza con il fine settimana del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Il campione del mondo in carica riuscirà a fare il suo ritorno in gara sul tracciato del Mugello? Secondo quanto trapela dalle ultime indiscrezioni, lo spagnolo ci sarà in Toscana e cercherà davvero di salire in moto di nuovo.

Come procederà l’iter del pilota del team Ducati Factory? Il nativo di Cervera, come anticipato da Motorsport.com, avrà in programma di sottoporsi questa stessa settimana ad una visita medica con i medici di fiducia e, se l’esito sarà positivo, potrà salire su una moto da strada per valutare le sue condizioni. Se tutto andrà bene, Marquez sarà al Mugello giovedì. A questo punto al centro medico del tracciato toscano si sottoporrà ad una visita con il direttore medico del Mondiale, il dottor Angel Charte, che darà il suo parere definitivo.

La lista degli iscritti al Gran Premio d’Italia è provvisoria e, com’è ben noto, può subire modifiche fino alla giornata di giovedì. Ad ogni modo l’iscrizione di Marc Marquez in questo elenco conferma la voglia del pilota classe 1993 di tornare all’azione, perchè il tempo stringe, il distacco da Marco Bezzecchi inizia a farsi pesante e la consapevolezza che il titolo potrebbe già svanire, dà nuovi stimoli al Cabroncito per tornare in sella.

Ricordiamo che, dopo la rovinosa caduta durante la Sprint Race del Gran Premio di Francia di Le Mans il portacolori del team Ducati Factory ha subito non una, ma ben due operazioni. Una per sistemare la frattura al quinto metatarso del piede destro, la seconda per mettere a posto alcune viti nella spalla lesionata nella caduta del Gran Premio di Indonesia dello scorso autunno.