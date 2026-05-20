LIVE Italia-Cechia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: incrocio proibitivo per gli azzurri

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Repubblica Ceca, incontro valido per la quarta giornata dei Mondiali di hockey su ghiaccio in Svizzera. La Nazionale di Jukka Jalonen deve assolutamente sbloccarsi dopo aver perso le prime tre partite della competizione, ma la Cechia non è l’avversario più comodo da affrontare, anzi.

Gli azzurri hanno esordito ai Mondiali con una sconfitta pesantissima subita a favore della fortissima formazione del Canada che ha vinto per 0-6. Successivamente, l’Italia non è riuscita a far scoccare la scintilla contro la Slovacchia contro la quale ha perso per 1-4, mentre con la Norvegia, ultimo match giocato per il momento, è finita per 0-4.

L’Italia è ferma, ovviamente, all’ultima posizione della classifica del Gruppo B del torneo, con il Canada che è al comando, seguita da Slovacchia, Repubblica Ceca e Norvegia. Ricordiamo che solo i primi quattro dei due gironi accederanno ai quarti di finale dei Mondiali di hockey su ghiaccio.

Il match tra Italia e Repubblica Ceca inizierà alle 16.20, con gli azzurri che non partono di certo come favoriti contro una nazionale nettamente più forte della nostra. Segui l’intera partita con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!